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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«شباب كفر الشيخ» تطلق إشارة بدء برنامج التعليم المدني لتنمية المهارات.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ  "برنامج التعليم المدنى للنشء والشباب" لتنمية المهارات بالتعاون مع "منظمة اليونيسف" ، بمركز شباب مدينة دسوق، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور  محمد غنيم، مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدنى والقيادات الشبابية، يأتي ذلك فى إطار أهمية المشاركة في حل مشكلات المجتمع، وإكساب النشء مهارات العمل الجماعي وأهمية جمع المعلومات.

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قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن محاور البرنامج التدريبي تدور حول ترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء والشباب وتنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية وترسيخ قيم المشاركة والتطوع، مشيراً إلى الدور الفعال الذي تقوم به تلك البرامج التدريبية فى تنمية روح المبادرة والمشاركة المجتمعية خاصة في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف تمكين الشباب من  القيادة فهم ركيزة الجمهورية الجديدة، جاء ذلك من تنفيذ إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية للشباب من سن 18 حتى 35 عاماً.

وأشار محروس، إلى أن برنامج التعليم المدني يهدف إلى إكساب النشء والشباب المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارسة حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر، مؤكداً إلى أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم إنما يجب أن يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات إيجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه، كما يهدف البرنامج إلى تنمية روح المواطنة وتعزيز الشعور بالهوية المصرية والقومية.


أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن البرنامج يستمر  تنفيذها حتى نهاية شهر مارس بمعدل 10 ورش عمل بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة، بواقع 3 لقاءات نقاشية للورشة الواحدة ، تقام فاعليات البرنامج التدريبي بمراكز الشباب بإشراف تنفيذي عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، و متابعة محمود الصاوى، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى تنفيذ فريق عمل الإدارة بالمديرية، وتدريب أحمد الروميلي.

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وزير الشباب كفر الشيخ الشباب والرياضة كفرالشيخ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محافظة كفرالشيخ

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