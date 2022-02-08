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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

تخصيص مستشفى لعلاج الإدمان بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بدمياط 

صدى البلد

 عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لقاءً مع الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي - مدير صندوق ومكافحة علاج الإدمان، لبحث آلية تخصيص مستشفى لعلاج الإدمان بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ..

وتناول اللقاء الذى حضره الدكتور أحمد الكتامى مدير البرامج العلاجية والدكتور عصام على وكيل كلية الطب للدراسات العليا بجامعة الأزهر، والدكتور محمد أبو العباس رئيس قسم الطب النفسي بالجامعة، استعراض مراحل التنفيذ بدايةً من معاينة دقيقة لمؤسسات صحية مقترح تخصيصها، ووضع خطة محددة لتجهيزها، وتشغيلها، وذلك كله وفقاً لمعايير و اشتراطات دولية لتقديم العلاج الطبى والنفسى اللازم لمتعاطى المواد المخدرة، لحين تعافيه...

وأكدت "محافظ دمياط" أنه عقب معاينة و اختيار مكان التنفيذ، سيتم إبرام بروتوكول ثلاثي بين المحافظة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان و كلية الطب بجامعة الأزهر، لإدارة المنظومة وفقاً لعدة محاور رئيسية..

ومن جانبه ذكر الدكتور عمرو عثمان ان محافظ دمياط قد حققت خطوات حثيثة لإقامة مستشفى لعلاج الإدمان بالمحافظة، وذلك لايمانها الشديد بالاضرار الجسيمة للمخدرات على التنمية، كما أشار إلى أنه سيجرى زيارة ميدانية لمعاينة الاماكن المقترحة واختيار الأنسب منها، ونوه عثمان إلى أن الصندوق حريص كل الحرص على إطلاق مستشفى متكامل بدمياط .

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دمياط الطب النفسي حياة كريمة مخدرات المبادرة الرئاسية منال عوض محافظ دمياط

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