6 أسباب وراء خروج أدخنة سوداء من عادم السيارة .. تعرف عليها

يعانى العديد من قائدي السيارات ، بسبب خروج أدخنة من مركباتهم بألوان مختلفة ، منها الاسود والابيض ، وكلا اللونين له عوامل وأسباب لخروجهما .
ولكن المؤكد من خروج ادخنة من فتحات العادم فى خلف السيارة ، هو وجود مشكلة ما بالسيارة ، ولابد من تحديدها على الفور وإصلاحها ، قبل ان تتفاقم وتصل الى مرحلة الخطر على محرك السيارة .
وخلال السطور التالية نتعرف على اسباب خروج ادخنة ذات اللون الاسود من فتحة عادم السيارة .
1- خلل في حساس الأكسجين «حساس العادم»، ينتج عنه إدخال وقود بكمية كبيرة إلى غرفة الاحتراق.
2- انسداد أو تلف فلتر الهواء في السيارة، ما ينتج عنه قلة كمية الهواء الداخل إلى المحرك.
3- تلف كمبيوتر السيارة، وبالتالي تصبح عملية ضخ الوقود عشوائية، فيظهر الدخان الأسود نتيجة هذا الخلل.
4- كثرة كمية الوقود الموجودة في غرفة الاحتراق، نتيجة خلل في البخاخات.
5- خلل في الكربراتير للسيارات القديمة، وهو المسئول عن ضبط خليط الوقود والهواء.
6- عدم تغيير زيت المحرك لفترة طويلة، فيجب المحافظة على تغييره في الوقت المحدد.
ولابد على قائد السيارة معرفة السبب الحقيقى وراء خروج ادخنة ذات اللون الاسود من مكان عادم السيارة ، وحلها سريعا قبل ان تتفاقم الازمة وتساعد على تلف اجزاء اخرى من السيارة .