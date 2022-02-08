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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

6 أسباب وراء خروج أدخنة سوداء من عادم السيارة .. تعرف عليها

صدى البلد

يعانى العديد من قائدي السيارات ، بسبب خروج أدخنة من مركباتهم بألوان مختلفة ، منها الاسود والابيض ، وكلا اللونين له عوامل وأسباب لخروجهما .

ولكن المؤكد من خروج ادخنة من فتحات العادم فى خلف السيارة ، هو وجود مشكلة ما بالسيارة ، ولابد من تحديدها على الفور وإصلاحها ، قبل ان تتفاقم وتصل الى مرحلة الخطر على محرك السيارة .

وخلال السطور التالية نتعرف على اسباب خروج ادخنة ذات اللون الاسود من فتحة عادم السيارة .

1- خلل في حساس الأكسجين «حساس العادم»، ينتج عنه إدخال وقود بكمية كبيرة إلى غرفة الاحتراق.

2- انسداد أو تلف فلتر الهواء في السيارة، ما ينتج عنه قلة كمية الهواء الداخل إلى المحرك. 

3- تلف كمبيوتر السيارة، وبالتالي تصبح عملية ضخ الوقود عشوائية، فيظهر الدخان الأسود نتيجة هذا الخلل.

4- كثرة كمية الوقود الموجودة في غرفة الاحتراق، نتيجة خلل في البخاخات.

5- خلل في الكربراتير للسيارات القديمة، وهو المسئول عن ضبط خليط الوقود والهواء.

6- عدم تغيير زيت المحرك لفترة طويلة، فيجب المحافظة على تغييره في الوقت المحدد.

ولابد على قائد السيارة معرفة السبب الحقيقى وراء خروج ادخنة ذات اللون الاسود من مكان عادم السيارة ، وحلها سريعا قبل ان تتفاقم الازمة وتساعد على تلف اجزاء اخرى من السيارة .

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