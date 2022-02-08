حلمي النمنم: حكم الإخوان لمصر كان أشرس وأخطر من العدوان الثلاثي و حرب 73

قال الدكتور حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن العدو الذى واجهته مصر خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين خلال عامي 2012 و2013 أشرس وأخطر من العدوان الثلاثي عام1967 ، أو الحرب مع إسرائيل في 1973.



وأضاف النمنم خلال حواره مع مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج"مصر جديدة"، الذي يبث على شاشة "ETC"، مساء اليوم الثلاثاء، أن العدو الذى واجهته مصر أثناء العدوان الثلاثي عام 67، أو خلال حربها مع إسرائيل، كانت أهدافهم وغايتهم واضحة، عكس الإخوان".



وأكد وزير الثقافة الأسبق،أن" الإخوان جاءوا لحكم مصر متخفيين بحجة الدفاع عن الإسلام،خلال حكمهم للبلاد، مضيفا أن الإخوان هدفهم الرئيسي هوالإرهاب".



وأكد النمنم، أن "قضية الإخوان هي الإرهاب لذاته، ولايمتلكون تصور أو رؤية لحكم مصر، ولكنهم لايمتلكون سواء بث الشائعات والفتن ونشر الإرهاب في المجتمع".