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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تناقش موقف شبكات المرافق بالامتداد العمراني برأس البر

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، موقف شبكات المرافق بمنطقة الامتداد العمراني بمدينة رأس البر وتابعت أيضاً منظومة العمل داخل الوحدة المحلية بالمدينة ، و ذلك خلال ثلاثة اجتماعات متصلة جاءت بحضور المستشار هيثم غندور المستشار القانونى للمحافظة ورؤساء شركة مياه الشرب والصرف الصحى وقطاع كهرباء دمياط والوحدة المحلية بمدينة رأس البر.

 

وتناول الاجتماع الأول، بحث الملامح الرئيسية لموقف مشروع الصرف الصحي بالمنطقة ، بعد استلام محطة الرفع، حيث اطلعت "المحافظ" على الخطوات الخاصة بمعاينة شبكات الصرف الصحي بالتنسيق بين شركتى مياه الشرب والصرف الصحى و المقاولون العرب، وفى هذا السياق، وجهت "محافظ دمياط" بسرعة الانتهاء من تلك الإجراءات، والمضى بها بالتوازي مع معاينة شبكات المياه للانتهاء من جميع الأعمال بهذا الملف.

وبخصوص الكهرباء تابعت "الدكتورة منال عوض" مستجدات موقف ذلك المرفق لمد شبكات التغذية لعدد من التقسيمات بالمنطقة بشكل مبدئى، ليتم إدراج باقى التقسيمات بالمرحلة الثانية، حيث أكدت على قطاع الكهرباء بسرعة إعداد المقايسات المطلوبة للبدء فى التنفيذ..

و بالاجتماع الختامي، تابعت "المحافظ " منظومة العمل داخل الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وموقف تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات، ووجهت بتشكيل لجنة لإعادة تقييم المتحصلات بالمدينة وفقاً لمعايير  ومتطلبات محددة، كما أكدت على تكثيف الحملات لرفع الإشغالات و التصدى للمخالفات بكافة صورها بالمدينة

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