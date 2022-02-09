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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جاكيت أنيق.. هند صبري تتألق في إطلالة شتوية |شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 


وظهرت هند صبري بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية جاكت بنى اللون، نالت إعجاب جمهورها، وانهالت عليها التعليقات.


ويُعرض حاليا للنجمة هند صبري مسلسل “البحث عن علا” يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة  بعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبد الصبور والتى سبق أن قدمتها فى مسلسل “عايزة أتجوز”، ولكن بعد أن كبرت وأصبح عمرها ٤٠ عاما، ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.


و"علا" التي أنجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع، وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.


مسلسل “البحث عن علا” أصبح متاحا عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير، وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية.


ويصاحب علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم، منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور أمها، وهاني عادل في دور زوجها هشام.


كما ينضم إليهم فى مسلسل “البحث عن علا” كل من  ندى موسى ومحمود الليثي وداليا شوقي، مع نخبة من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي، فهل تتمكن بمساعدة أسرتها وأصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسئولياتها  المتعددة ومحاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟


 

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الفنانة هند صبري جاكت انيق إطلالة شتوية صورة جديدة موقع تبادل الصور والفيديوهات

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