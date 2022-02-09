أحمد فتوح: محمد صلاح قالنا محدش يتكلم مع بكاري جساما وركزوا| فيديو

أكد اللاعب " أحمد فتوح " ، أنه لم يلق بالا بتصريحات وأقاويل السوشيال ميديا عن الحكم " بكاري جساما " ، قبل موعد المباراة .

وتابع اللاعب " أحمد فتوح " :" كان متحاملا علينا شوية في الماتش بس كده كده مهما هيعمل هنكسب " .

وأردف " فتوح " : الكابتن محمد صلاح قالنا محدش يتكلم معاه وأنا هتكلم معاه واللعيبة كلها تركز .

وكشف أحمد فتوح ، عن الحديث الذي دار بينهم وبين محمد صلاح بعد ضياع اللقب أمام السنغال ، قائلا : " كلنا كنا زعلانين بس صفحة واتقفلت وكابتن محمد صلاح أتكلم معانا وقالنا أنتم لاعيبة رجالة وعملنا اللي علينا وكسبنا منتخبات قوية " .