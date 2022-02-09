وليد سعد وحماقي يعزيان عمرو مصطفى في والدته

نعى الفنان محمد حماقي والدة صديقه الملحن عمرو مصطفى التى رحلت عن عالما منذ ساعات قليلة.



وكتب حماقي عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر" قائلا: "‏‏خالص العزاء لصديقي الفنان عمرو مصطفى في وفاة والدته.. اسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته"



وقدم الملحن والمطرب وليد سعد العزاء لصديقه عمرو مصطفى وكتب عبر حسابه علي "تويتر"‏‏البقاء والدوام لله في وفاه والده الملحن الكبير عمرو مصطفي"

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى يتعاون مع المطربة نوال الزغبي من خلال أغنية جديدة بعنوان «لسه باجي على بالو»، والتي من المقرر طرحها قريبا عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث كان أحدث ظهور للملحن عمرو مصطفي أثناء تواجده مع نوال الزعبي في الاستديو الخاص به.



