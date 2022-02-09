طارق السعيد: إقامة كأس العالم للأندية في دولة عربية مفيد.. والأهلي تعرض لظروف صعبة

أكد طارق السعيد نجم الأهلي و الزمالك السابق، كان لابد أن يكون هناك عودة للأهلي أمام بالميراس في الشوط الثاني.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" توقيت الأهداف كان صعب للغاية وخبرات بالميراس كانت لها ترتيب شديد من أجل التأهل للنهائي واحترموا الأهلي".

وواصل "شاركت مع الأهلي في كأس العالم للأندية من قبل، وكنت أتمنى أن تقام البطولة في دولة عربية أيام جيلي في الأهلي وكنا نستطيع عمل شغل كبير".

واختتم "جماهير الأهلي حزينة بسبب الخسارة وإقامة البطولة في دولة عربية يمثل تحدي كبير للاعبين والقادم أفضل للكرة المصرية".

كما اقترب محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من التجديد للقلعة البيضاء في ظل اقتراب نهاية تعاقده خلال الفترة المقبلة.



وعلم صدى البلد أن محمد أبو جبل حارس مرمي نادي الزمالك أبدي رغبته في التجديد لنادي الزمالك خصوصاً عقب حديث أمير مرتضي منصور معه بعد انتهاء فعاليات كأس الأمم الأفريقية والتي شهدت تألقه.



ورفض أبو جبل الحديث في الأمور المالية حتى تلك اللحظة مطالبا مسؤولي نادي الزمالك بتقديره وفقاً لرؤية مجلس الإدارة.

وتابع أبو جبل خلال مع مسئولي نادي الزمالك :" أنا مضيت على بياض منذ انضمامي للزمالك وأطالب التقدير حسب ما يتم تقيمه من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكشف محمد أبو جبل فى تصريحات خاصة لصدى البلد حقيقة دخول النادي الأهلي في مفاوضات معه قائلا :" لم يتحدث معي أحد من مسئولي النادي الأهلي من قريب أو من بعيد ولم يدخل أحد في مفاوضات معي من مسئولي الأحمر خلال الفترة الأخيرة مشيرا إلي تمسكه بالتواجد داخل نادي الزمالك.