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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إندونيسي ينقذ تمساح يعاني من طوق مطاطي في رقبته منذ 6 سنوات

بسبب عجلة مطاطية..
بسبب عجلة مطاطية.. إندونيسي ينقذ تمساح يعاني منذ 6 سنوات

لا تخلو قلوب الكثير من البشر تجاه الحيوانات ، من الرحمة حتى مع الحيوانات المفترسة مع ضرورة أخد احتياطات السلامة اللازمة أثناء التعامل. 

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ونجح رجل إندونيسي في إنقاذ تمساح ظل يعاني من عجلة مطاطية عالقة حول رقبته لمدة 6 سنوات حسبما أكده سكان مدينة بالو الواقعة وسط البلاد.

عملية إنقاذ التمساح 

وانتهى كابوس الحيوان بعدما قرر رجل يدعى «تيلي» التدخل لمساعدته في التخلص من عجلة دراجة نارية ظلت تعذبه لسنوات.

 

واستطاع تيلي الإمساك بالتمساح بعد أن أغراه بعدد من الدجاجات والبطات، حيث حرره من العجلة مستخدما منشارا صغيرا حسب وسائل إعلام إندونيسية. 

عملية إنقاذ التمساح 

وعلق «تيلي» على فعلته: «لقد شكك الكثيرون في العملية واعتقدوا أنني لم أكن جادا، ولقد أثبتت لهم العكس». 

عملية إنقاذ التمساح 

 تمساح ضخم يثير الجدل

وتداول رواد التواصل الإجتماعي في الولايات المتحدة الأمريكية صور لتمساح ضخم للغاية تمكن صائد تماسيح من  إصطياد تمساح ضخم عمره ثمانين عام هاجم الماشية في ولاية فلوريدا طيلة الثمانين عام و كان يتسبب في خسائر ضخمة  للولاية .

 

وفقا لما ورد في صحيفة «ديلي ميل» فإن صائد تماسيح تمكن من إصطياد تمساح يبلغ عمره أكثر من ثمانين  عام، و طوله يبلغ من العمر 4 أمتار، و وزنه أكثر من 450 كيلو جرام و اطلق عليه «الوحش» بسبب حجمه الكبير .

 

وتمكن صائد تماسيح ماهرا في ولاية فلوريدا من نصب فخ للتمساح الضخم الملقب بالوحش، فقد استدرجه في بحيرة صغيرة قريبة من نهر المسيسيبي، وقام بإطلاق وابل من الرصاص على رأس التمساح، وكانت يستهدف الرأس والعينين للقضاء عليه قبل أن يهرب .

 

وتمكن الصياد من إصطياد التمساح وقتله بالفعل في البحيرة القريبة من ولاية فلوريدا الأمريكية، وقام بقطع رأسه و احتفظ بها و نشر صورتها عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي لتوثيق ذلك الحدث، و تسجيل ما جناه من رحلته الشيقة التي نتج عنها إنجاز عظيم من وجه نظره .

 

جدير بالذكر أن عدد كبير من رواد التواصل الإجتماعي مع صورة صائد التماسيح، و ظهر في الصورة و هو يحمل التمساح من رأسه و بقية جسم التمساح خلفه ، و ظهر فيها حجمه الضخم الذي احتاج أن يحمله أربعة أشخاص مع الصائد، كما وصف صائد التماسيح . 

الحيونات المفترسة التعامل إنقاذ تمساح عجلة مطاطية كابوس الحيوان الدجاجات والبطات

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