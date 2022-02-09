تحرير 20 محضرا في حملات مرورية بالمحلة

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأربعاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 20 محضر متنوع، منها 8محاضر كمامة ، و6 محاضر إشغال طريق ، و2 محضر بيئة ، و4 محاضر نظافة،وذلك خلال 24ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، إلى تطهير وتعقيم 16 مسجد، و29 مدرسة، و3 مواقف سيارات و 5جمعية زراعية و37 شارع، و 4مراكز شباب، و 3 مقار وحدات محليه قروية، و21 ماكينة صرف ألي بالقرى، و30 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.