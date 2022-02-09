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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة الإعلانات المخالفة في حملات تفتيشية بالمنوفية

حملات لإزالة الاعلانات
حملات لإزالة الاعلانات المخالفة

 
وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التفتيشية لإزالة الإعلانات غير المرخصة والمخالفة بالشوارع والميادين .

وتابع سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون اليوم تكليفاته بشأن استمرارية الحملات التفتيشية الموسعة للجنة الإعلانات علي المحلات والمولات التجارية غير المرخصة للإعلانات واللافتات بشوارع وميادين أشمون وكذا الوحدات المحلية القروية .

وفي ضوء ذلك قام  حسام حسن نائب رئيس المدينة لشئون القرى و سالم الجندي مساعد رئيس المدينة بشن حملات تفتيشية موسعة علي عدد كبير من المنشآت والمحال والمولات الغير مرخصة والمخالفة بشوارع أشمون وكذا الوحدات المحلية ،وتم عمل إنذارات لأصحابها وتم التوقيع من جانبهم علي إستمارات طلب الترخيص من مجلس مدينة أشمون للسير في الإجراءات القانونية اللازمة في المهلة المحدد لتقنين أوضاعهم ، بحضور  أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات بالمجلس ، وشريف بيوضة مسئول قسم الإعلانات ، و رؤساء الوحدات المحلية.

جاءت هذه الحملات بهدف إعادة المظهر الجمالي والحضارى للشوارع والميادين والحد من إنتشار الإعلانات غير مرخصة والمخالفة وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك فى إطار الزامهم باتباع اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الدعاية والاعلان لعدم التعرض للمسائلة القانونيه .

من جانبة أكد سرور علي استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفقا للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع الأشموني وتحقيقاً للصالح العام .

ازالة الاعلانات محافظة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات اشمون

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