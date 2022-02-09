طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل.. 9 أسرار لتحضيره مثل المحلات

الخبز الفرنسي من الوصفات الغربية التي تبحث عنها الكثير من الأمهات، حتى تبتكر لأسرتها وأطفالها وصفات ساندوتشات جديدة وغير تقليدية.

الخبز الفرنسي

ووفقا لأمهر الشيفات، فإن سر الحصول على اللون الذهبي للخبز الفرنسي هو تحريك رف الفرن لأعلى أو لأسفل، كل 5 دقائق، تعرفي على طريقة عمل الخبز الفرنسي خلال السطور التالية.

مقادير الخبز الفرنسي

2 1/2 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة السكر

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية أو نشطة

نصف ملعقة كبيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون أو زيت الكانولا أو الزيت النباتي أو زيت الأفوكادو

5 - 6 أكواب دقيق أو دقيق خبز لجميع الأغراض

الخبز الفرنسي

طريقة عمل الخبز الفرنسي

1- في وعاء الخلاط الكهربائي المزود بخطاف العجين، اخلطي سكر الماء مع الخميرة.

2- إذا كنتِ تستخدمين خميرة جافة نشطة، اتركي الخليط فقاعات ورغوة قبل المتابعة.

3- نضيف الملح والزيت و3 أكواب من الطحين ونخلط.

4- أضيفي 2 1/2 إلى 3 أكواب أخرى من الدقيق تدريجياً.

5- يجب أن تنظف العجينة جوانب الوعاء وتشكل كرة ناعمة ولا تتركي الكثير من بقايا العجين على أصابعك.

6- اعجني لمدة 2-3 دقائق حتى تصبح العجينة ناعمة، وإذا بدأ العجين في الالتصاق بجوانب الوعاء أضف 1/4 كوب من الدقيق في كل مرة حتى تتشكل كرة صلبة وناعمة من العجين.

7- اتركي العجينة في الخلاط، وغطيها بغطاء أو منشفة، واتركي العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق، وقلّبها عن طريق تشغيل الخلاط لمدة 10 ثوانٍ أو نحو ذلك.

8- وبدلاً من ترك العجين يرتاح لمدة 10 دقائق ثم تقليبها لأسفل، انقلي العجينة إلى وعاء مدهون بقليل من الدهن وتغطيتها بمنشفة أو غلاف بلاستيكي مدهون، اتركي العجين يرتفع حتى يتضاعف، حوالي ساعة أو نحو ذلك، حسب دفء مطبخك.

9- اقلبي العجينة على سطح مدهون بقليل من الزيت واقسمها إلى نصفين، ربّتي على كل قسم في مستطيل سميك، قم بلف العجين بدءًا من الحافة الطويلة، واضغطي على أي فقاعات هواء أو طبقات بكعب يدك، واضغطي على الحافة لإغلاقها.

10- رتبي جانب التماس لأسفل على صفيحة خبز كبيرة مبطنة بورق زبدة، يمكنك قطع عدة جروح في الجزء العلوي من الخبز أو الانتظار حتى بعد ارتفاعه.

12- قومي بتغطيتها بغطاء بلاستيكي مدهون أو منشفة مطبخ، واتركي الرغيف يرتفع حتى ينتفخ بشكل ملحوظ ويتضاعف حجمه تقريبًا، حوالي ساعة.

13- سخني الفرن مسبقًا إلى 375 درجة فهرنهايت وتأكدي من أن رف الفرن في الوضع الأوسط، فقومي بقطع عدة جروح بزاوية أعلى كل رغيف باستخدام سكين حاد جدًا.

14- ضعي صينية الخبز في الفرن الساخن وألقِِ 3-4 مكعبات ثلج على الفور في قاع الفرن، أغلقي باب الفرن.

15- تُخبز لمدة 25-30 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتُخبز بالكامل، ونخرجها من الفرن ونقلب مع الزبدة المذابة، كرري العملية مع الرغيف الثاني.

طريقة عمل الخبز الفرنسي

الخبز الفرنسي في المنزل

أفضل وصفة للخبز الفرنسي في المنزل تم إعدادها في 90 دقيقة فقط، سهل التحضير ويخرج ذهبيًا ومقرمشًا من الخارج، بينما يظل طريًا من الداخل.

مقادير الخبز الفرنسي

أسرار لعمل الخبز الفرنسي في المنزل

1- عجن الدقيق قليلاً في كل مرة، حتى تصبح العجينة طرية وغير لزجة.

2- في حالة استخدام خطاف عجين الخبز لعجن العجين، اعجني الدقيقتين الأخيرتين باليد.

3- دعي العجين يرتاح لمدة دقيقة أثناء عملية الخلط.

4- دعي العجينة ترتفع في مكان دافئ بالقرب من النافذة أو فوق الموقد.

5- ضعي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ثم اضغطي لأسفل بأطراف أصابعك لإزالة أي جيوب هوائية.

6- استخدمي النشابة لفرد العجين.

7- لفي العجين في رغيف ثم تأكدي من ثني الأطراف تحته.

8- للحصول على قشرة مقرمشة ادهني بياض بيضة واحدة (مخفوقة) بملعقة صغيرة من الماء قبل الخبز.

9- ادهنيها بالزبدة المذابة عندما تخرج من الفرن مباشرة.

مقادير الخبز الفرنسي

2 كوب ماء دافئ (حوالي 105 درجة فهرنهايت)

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة نشطة

12 ملعقة صغيرة سكر

5-6 أكواب طحين لجميع الأغراض

2 12 ملعقة صغيرة ملح طعام أو ملح بحري ناعم

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل

طريقة عمل الخبز الفرنسي في المنزل

1- في وعاء صغير اخلطي الماء الدافئ مع الخميرة والسكر، واتركيه لمدة 5 دقائق، أو حتى يبدأ في تكوين رغوة.

2- ضعي كوبين من الدقيق في وعاء خلط كبير مع الملح، وأضيفي خليط الخميرة وابدئي بالعجن باليد أو باستخدام خطاف العجين والخلاط، نضيف 1/2 كوب من الدقيق المتبقي دفعة واحدة حتى تصبح العجينة ناعمة ولكن غير لزجة.

3- افركي زيت الزيتون حول كرة العجين، وغطي الوعاء بمنشفة واتركيه يرتاح لمدة 15 إلى 30 دقيقة، إذا كان لديك المزيد من الوقت، اتركيه يرتفع لمدة ساعة.

4- اقلبي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق واقسمها إلى نصفين، ولفي نصفًا على شكل مستطيل بدءًا من الجانب الطويل، افردي العجين في أسطوانة.

5- اقلبي كلا الطرفين وقومي بتدوير الحواف وضعيها على صينية خبز، كرري مع كرة العجين الثانية، اصنعي ثلاث قطع قطرية في الجزء العلوي من كل رغيف، غطيه برفق بمنشفة، ودعيه يرتفع لمدة 30-60 دقيقة.

6- سخني الفرن إلى 400 درجة فهرنهايت، اخبزيها لمدة 17-23 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً، عندما تطرقي عليه، يجب أن يبدو أجوفًا، إذا كان يتحول إلى اللون البني بسرعة كبيرة، فقومي بتغطيته برفق برقائق واخفضي درجة الحرارة إلى 375 درجة فهرنهايت.

7- ادهني الجزء العلوي بالزبدة المذابة إذا رغبتِ في ذلك.