طريقة الخبز التركى

قدم الشيف أسامة السيد ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الخبز التركى.





طريقة الخبز التركي …

المقادير :

العجين :

500 جم طحين دقيق

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة

ملعقة كبيرة حليب بودرة

كيس بيكنج بودر

بيضة

علبة زبادي

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح.

2 ملعقة كبيرة زبدة

ماء دافيء

الحشو :

جبن طري

جبن مبشور

زعتر

بقدونس مقطع

للوجه :

بيضة

خل

سمسم

الطريقة :

نضع كل المكونات في وعاء ماعدا الزبدة والماء ونمزج كل المكونات جيدا

نجمع بماء دافيء تدريجيا حتى نتحصل على عجين طرى نعجن مدة 10د دقائق

نضيف الزبدة ونمزجها مع العجين جيدا نتركها في مكان دافيء تختمر

نحضر الحشو بمزج الجبن الطريق والمبشور وزعتر وبقدونس

ونقلب جيدا

نقطعها الى قطع حسب الحجم المرغوب فيه،نقوم بفتح كل قطعة ونضع الحشو

نلف القطعة ونسويها جيدا وبواسطة سكين حاد نعمل فتحة شكل الصورة

نضع الخبز في صينية الفرن فوق ورق الطهي ونتركها تختمر حتى يتضاعف حجمها

بعدها ندهن وجه الخبز بصفار البيض وقليل من الخل ونرش السمسم وندخله فرن ساخن حتى النضج.