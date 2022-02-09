رغم منعه في الكويت.. بدء عرض فيلم Death on the Nile بمصر

بدأت دور السينما المصرية من اليوم عرض فيلم الجريمة والتشويق Death on the Nile بعد أزمة منعه في الكويت بسبب بطلته جال جادوت، والحملات التي نشبت ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت سينما الزمالك بدء عرض فيلم Death on the Nile من اليوم في قاعاتها، ووعدت الجمهور لمتابعة مغامرة المحقق هيركيول بوارو على ضفاف النيل لحل لغز مقتل وريثة شابة.

منع فيلم جال جادوت

وقررت وزارة الإعلام الكويتية منع فيلم جال جادوت Death on the Nile من العرض في بلادها ورفع إعلاناته من جداول السينمات حسب موقع القبس.

منع فيلم Death on the Nile جاء بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بضرورة إيقافه بسبب بطلته جال جادوت المجندة السابقة في الجيش الإسرائيلي.

رفض الجمهور الكويتي لأفلام جال جادوت جاء بسبب عدم دعمها قتل أطفال غزة في أحداث سابقة خلال عام 2014، وهي نفس الحملة التي نشبت في لبنان أيضا وتدعو لسحب العمل من السينمات المحلية.

وفي لبنان، دعت حملة مقاطعة الكيان الصهيوني دور السينما المحلية إلى سحب الفيلم، بينما أثار الإعلان الترويجي له جدلاً واسعاً في مصر، نظراً لأن أحداثه تدور في القاهرة، عن ​رواية أجاثا كريستي التي تحمل الاسم نفسه.

وطالبت الدعوات بمنع فيلم جال جادوت الجديد، مثلما حصل فيما سبق مع فيلمها Wonder Woman الذي منعته وزارة الإعلام الكويتية أيضا.

قصة فيلم جال جادوت

تدور أحداث الفيلم حول تحقيق هيركيول بوارو في جريمة مقتل وريثة شابة، أثناء إجازته في فندق على النيل في مصر، وهي شخصية رئيسية في معظم روايات أجاثا كريستي البوليسية، وقدمت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والعروض المسرحية.

تقام أحداث العمل على متن باخرة نهرية، وتتحول الإجازة إلى رحلة بحث عن قاتل اعترض شهر العسل المثالي لإحدى الزوجين بشكل مأساوي، ويظهر في الفيلم أهرامات الجيزة والآثار المصرية.

يقوم ببطولة فيلم Death on the Nile كل من كينيث براناه، جال جادوت، توم بيتمان، إيما ماكي، روز ليسلي، أرمي هامر، وليتيتيا رايت، وصوفي أوكونيدو، وغيرهم من النجوم.

وأطلقت ستوديوهات سينشري البوسترات الرسمية لأبطال الفيلم في يناير الماضي، الذي يعد تكاملا لأحداث الفيلم الناجح Murder on the Orient Express الذي طرح عام 2017.

يستند الفيلم إلى رواية أجاثا كريستي التي طرحت عام 1937، وتروي قصة مثيرة وغامضة عن الفوضى العاطفية والعواقب الناجمة عن الحب الاستحواذي، ويشهد عودة المخرج المرشح لنيل الأوسكار كينيث براناه إلى الأضواء