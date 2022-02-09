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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل القرشي..خبراء عراقيون:العيساوي أبرز المرشحين لقيادة داعش رغم أنباء مصرعه

داعش العراق
داعش العراق

 كشف مسئولان أمنيان عراقيان، وثلاثة محللين مستقلين، اليوم، الأربعاء، أن الزعيم القادم لتنظيم "داعش" الإرهابي يخرج من دائرة ضيقة من المتشددين العراقيين، الذين صقلتهم المعارك، ممن برزت أدوارهم في أعقاب الاجتياح الأمريكي للعراق عام 2003.

وقال  المسئولان العراقيان إن أحد أفراد المجموعة المرشحة لخلافة أبو إبراهيم القرشي، الذي فجر نفسه خلال عملية أمريكية لاعتقاله في سوريا الأسبوع الماضي، هو القائد العسكري أبو ياسر العيساوي، الذي أعلنت واشنطن وبغداد مقتله العام الماضي، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، قال الخبير العراقي فاضل أبو رغيف الذي يقدم المشورة للأجهزة الأمنية، إن هناك أربعة مرشحين محتملين لخلافة القرشي هم: أبو خديجة، وآخر دور معروف له كان قيادياً في داعش بالعراق، وأبو مسلم وهو قائد التنظيم في الأنبار، وآخر يدعى أبو صالح ويعرف عنه القليل من المعلومات، ولكنه كان مقرباً من البغدادي والقرشي.

وذكر  "أبو رغيف": "وهناك أبو ياسر العيساوي أيضاً، الذي لا تزال تثار الشكوك بأنه على قيد الحياة، بالرغم من أن التنظيم نعاه، ومكانته مهمة جداً في التنظيم؛ لامتلاكه خبرة عسكرية طويلة".

وكان  الجيش العراقي والتحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة "داعش"، أعلن في وقت سابق مقتل "العيساوي" في غارة جوية في يناير عام 2021، غير أن مسئولاً أمنياً عراقياً أكد أن ثمة شبهات قوية أن "العيساوي" لا يزال على قيد الحياة.

ولفت المسئول إلى أنه إذا اتضح أن "العيساوي" لم يُقتل، فهو يمتلك الخبرة والتجربة في تخطيط الهجمات العسكرية ولديه الآلاف من الأتباع.

خلية الإعلام الأمني تعلن مقتل 7 من داعش شمالي العراق

اعتقال إرهابي تابع لتنظيم "داعش" في صلاح الدين شمال العراق

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