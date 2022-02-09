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رئيس التحرير
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ترويج السياحة بين مصر والأردن ..غادة شلبي: ربط نقاط مسار العائلة المقدسة بين البلدين.. ورغبة للاستفادة من الخبرة المصرية

برامج وحملات ترويج
برامج وحملات ترويج السياحة بين مصر و الاردن

-غادة شلبي :

-نناقش ربط نقاط مسار العائلة المقدسة بين مصر والأردن 

-قريبا افتتاح نقاط جاهزة من مسار العائلة المقدسة في مصر 

-إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية للسياحة الميسرة

- أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردني:

- نرغب فى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إدارة المواقع الأثرية

-نرغب فى الاستفادة من الإجراءات المنظمة للسياحة من تشريعات و تدريب العاملين والتسويق 

استقبلت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، الدكتور عماد حجازين أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردني، وذلك لمناقشة سبل تفعيل البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال السياحة والذي تم توقيعه بين مصر والأردن في نوفمبر الماضى.

وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير عام الإدارة العامة للاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار المصرية، وأمين عام وزارة النقل الأردنى، ومدير عام دائرة الآثار العامة الأردنية، وممثلين عن كل من الخطوط الملكية الأردنية، والسفارة الأردنية بالقاهرة، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية.

وخلال الاجتماع أكد الجانبان على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك والتي من أبرزها ربط نقاط مسار العائلة المقدسة في كلا البلدين، حيث أوضحت نائب الوزير أنه تم افتتاح وتطوير ثلاث مواقع على مسار العائلة المقدسة في ظل مشروع "إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر" وهى موقع كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود بمحافظة الغربية، وموقع تل بسطا بمحافظة الشرقية، وموقع كنيسة السيدة العذراء مريم بسخا بمحافظة كفر الشيخ، كما أن هناك عدد من النقاط الجاهزة للافتتاح قريبا، مشيرة إلى أن نقاط مسار العائلة المقدسة تمر في عدد من القرى التي يتم تنميتها وهو ما يجعل للمسار أبعاد اجتماعية وتنموية كبيرة.

ومن جانبه، أشاد أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردني بالتجربة السياحية المصرية الرائدة، معربا عن رغبة الجانب الأردني فى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال إدارة المواقع الأثرية خاصة فيما يتعلق بالخدمات والفعاليات التي يتم تنظيمها بها، وفي مجال الإجراءات المنظمة للسياحة من تشريعات وحوافز وغيرها، هذا إلى جانب مجالي تدريب العاملين بالقطاع والتسويق السياحي.

كما تطرق الحديث  خلال الاجتماع عن السياحة الميسرة، حيث أشارت نائب الوزير إلي اهتمام الوزارة بهذا النمط وحرصها على إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية للسياحة الميسرة،  حيث تم تجهيز عددا من المواقع الأثرية لإتاحتها لذوي الهمم، بالاضافة إلى ورش العمل التي يتم تنظيمها لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم.

كما أعربت نائب الوزير عن رغبة الجانب المصرى في التعاون للترويج لمنتج السياحة العلاجية والاستشفائية حيث تمتلك مصر العديد من المنتجات الطبيعية مثل ينابيع المياه المعدنية والكبريتية في الوادي الجديد وسيوة وغيرها.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على البدء في دراسة تنظيم برامج سياحية وحملات ترويجية مشتركة لنقاط مسار العائلة المقدسة في كلا البلدين الى جانب الى دراسة تنظيم حملات ترويجية وبرامج سياحية وفعاليات مشتركة بما يشجع زيادة الحركة السياحة لكلا البلدين.

مصر الأردن مسار العائلة المقدسة غادة شلبي نائب وزير السياحة أمين عام وزارة السياحة والآثار الأردني

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