سائق مخمور يقود شاحنة كبيرة يصدمُ عشرات السيارات جنوبي ألمانيا ..شاهد

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات فيديو يظهر من خلالها، اصطدام شاحنةٌ كبيرة يقودها سائق تحت تأثير الكحول بـ 30 سيارة، فضلا عن تسببه بحريق في منزل بمقاطعة بافاريا جنوبي ألمانيا، وهو ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص من بينهم السائق المخمور.

وأوضحت الشرطة في منطقة فويرث غربي نورمبرج في بيان أصدرته اليوم "الأربعاء" أن السائق البالغ من العمر 50 عاماً "تجاوز شارة المرور الحمراء وصدم حافلة ركاب عند تقاطعٍ للطرق" وهو ما أدى إلى إصابة سائقة الحافلة بجروح طفيفة.

وأضاف البيان أنه بعد أن صدم حافلة الركاب، واصل سائق الشاحنة التركي طريقه ليصدم بعدها "عدة سيارات كانت متوقفة"، ودفعها إلى الأمام في أحد الشوارع الفرعية لتصطدم بجدران المنازل المجاورة، وعلى إثر ذلك اشتعلت النيران في المكان، ما استدعى تدخل رجال الإطفاء لإخماد الحريق وإخلاء سكّان أحد المنازل الذي شبت فيه النار.

سائق الشاحنة

وذكرت الشرطة أنها أوقفت سائق الشاحنة الذي كان "مخموراً جداً" وأشارت إلى أنه أصيب بجروح طفيفة، كما أصيب في الحادث أحد المارة بجروح طفيفة، على حد وصف البيان.