بمناسبة عيد الحب.. رامي عياش يستعد لطرح كليب أنت لي الأسبوع المقبل

يقوم رامي عياش حاليًا بوضع اللمسات الأخيرة على كليب انت لي، مع شركة "مزيكا" والمنتج محمد جابر، استعدادا لطرحه بمناسبة عيد الحب.

الكليب كلمات على المولى، وألحان محمود عيد، وتم تصويره فى لبنان، مع المخرجة المتميزة إنجى جمال.

وقام رامى عياش بنشر فيديو من كواليس التصوير على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، مشوقا جمهوره ومحبيه.

ومن المقرر طرح الكليب للجمهور الأسبوع المقبل بمناسبة عيد الحب.. وقد نال فيديو الكواليس العديد من التعليقات الإيجابية من محبيه ومعجبيه.



كان رامي عياش قد نشر عبر حسابه الشخصى، على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، فيديو قصير من داخل الاستوديو، يشوق به جمهوره عن جديده الذى يستعد لطرحه.

جدير بالذكر أيضا أن رامى ما زال يحصد نجاحا كاسحا لأغنية “قصة حب”، رغم مرور ٣ أعوام على طرح الأغنية التي ما زالت تسيطر على تريند "التيك توك" و"إنستجرام" بتحدٍ خاص، تجاوز ٢٥ مليون مشاهدة.

من جهة أخرى، احتفل البوب ستار رامي عياش بتجديد تعاقده مع شركة«مزيكا» لتقديم مجموعة من الاعمال الغنائية الجديدة بحضور المنتج الكبير محسن جابر، والمهندس مصطفى جابر، وقام عياش بالتوقيع مع المنتج محمد جابر فى مقر الشركة بالدقى.

وأعرب عياش عن سعادته بتجديد التعاقد، مؤكدا أن هذا التجديد يأتى استكمالا للنجاح المشترك بينه وبين محمد جابر ومزيكا، خاصة بعد نجاح ألبومه الأخير «قصة حب»، الذي صدر في منتصف 2019 وضم 10 أغنيات متنوعة.

وأشار عياش إلى أنه سيقدم لجمهوره بمصر ولبنان والوطن العربي فى أعماله القادمة مفاجآت فنيّة متميزة ومختلفة.

من جانبه، أعرب محمد جابر عن سعادته بتجديد التعاقد مع رامي عياش، وأشار إلى أنه أحد أعمدة مزيكا الأساسية وصاحب نجومية بارزة في الوطن العربي.

وصرح بأن الشركه تحرص على توفير جميع عناصر النجاح له، وأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المفاجآت التى يقوم بإعدادها الآن.