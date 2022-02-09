الأول في الجامعات المصرية.. اعتماد 5 برامج تعليمية بهندسة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها اليوم أنه تزامنا مع احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي وانطلاق شعار اليوبيل تاريخ عريق ومستقبل واعد، وافق مجلس إدارة الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة اليوم الاربعاء علي اعتماد خمسة برامج بكلية الهندسة كأول اعتماد برامجي بالجامعات المصرية.

وأضاف البيان أن البرامج هى: برنامج هندسة البناء والتشييد (BCE) و برنامج الهندسة الطبية والحيوية (BME) وبرنامج هندسة الاتصالات والحاسبات (CCE) وبرنامج الهندسة الكهربية (ELE) وبرنامج هندسة الاتصالات والالكترونيات (ECE).

ومن جانبه قدم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة خالص الشكر والتقدير لجميع منسوبي كلية الهندسة بجامعة المنصورة علي المجهود المبذول في إنجاز هذا العمل المتميز.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة الى أن الكلية يوجد بها 12 برنامجا نوعيا ويدرس بهذه البرامج 12 الف طالب وأن ما تم اعتماده من برامج نوعية بالكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد هو خطوة من خطوات اعتماد البرامج النوعية بالكلية تؤكد أن هناك رؤية لادارة الكلية والجامعة تتحقق أهدافها فعليا وتشير إلى التطور النوعي للتعليم و الذي تحرص عليه القيادة السياسية في مصر.