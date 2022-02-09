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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تركي آل الشيخ تعليقا على مباراة الهلال وتشيلسي: صعبة تبني الهجمة

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ

علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، علي الشوط الأول لمباراة تشيلسي والهلال السعودي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب تركي آل الشيخ في تويتة له: “صعبه تبني الهجمه من وراى مع فريق زي تشيلسي!”.

عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة تشيلسي.. الهلال السعودي يتصدر تريند تويتر

الحمد لله.. تركي آل الشيخ يعلق علي الشوط الأول لمباراة تشيلسي والهلال

وتقدم فريق تشيلسي الإنجليزي على الهلال السعودي بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

 

أولى فرص اللقاء الخطرة كانت عن طريق المغربي حكيم زياش الذي تلقى تمريرة رائعة من أزبيلكويتا ليسدد الكرة، لكنها علت عارضة مرمى الهلال في الدقيقة 11.

 

واستمر ضغط تشيلسي حتى أسفر عن الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 32 عن طريق البلجيكي روميلو لوكاكو حيث أرسل هافرتز كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليفشل ياسر الشهراني في إبعادها بشكل صحيح لتصل لـ لوكاكو الذي وضع الكرة في الشباك.

 

ورد الهلال أتى سريعًا، حيث اخترق سالم الدوسري دفاعات تشيلسي في الدقيقة 37 من الجهة اليسرى، لكن تسديدته علت مرمى الفريق الإنجليزي لينتهي الشوط الأول بتأخر الفريق السعودي بهدف نظيف.

المستشار تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تشيلسي الهلال الهلال السعودي

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عقب انتهاء الشوط الأول من مباراة تشيلسي.. الهلال السعودي يتصدر تريند تويتر

الحمد لله.. تركي آل الشيخ يعلق علي الشوط الأول لمباراة تشيلسي والهلال

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