تفاصيل مصرع أسرة كاملة بسبب تسرب الغاز في شبرا الخيمة.. السخان متهالك والقدر ينقذ طفلين من الموت.. شاهد

لقيت أسرة كاملة مكونة من أب وأم وطفلتين مصرعهم داخل شقتهم فى شبرا الخيمة بعد العثور علي جثثهم داخل الشقة بسبب تسرب الغاز فيما نجاة طفلين آخرين كانا موجودَين عند جدتهما في شقة أخرى.

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واجرى موقع صدى البلد بثا مباشرا على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للكشف على تفاصيل الواقعة.

وكشفت معاينة جهات التحقيق في شبرا الخيمة لشقة أسرة المتوفيين أن سخان الشقة هو سبب تسريب الغاز الذي تسبب في مصرع الأسرة وأنه بالمعاينة تبين تهالكه ووجود مشكلة فنية فيه.

كما تبين انه تم العثور على جثة الأب على كرسي الصالة أمام التلفزيون والأم والطفلتين كانوا في أحضان بعضهما ونائمين في غرفة النوم بينما تبين تواجد طفلين آخرين للمبيت عند جدتهما في شقة أخرى.

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية لهم، ومن المقرر دفن الزوج في مسقط رأسه بمحافظة سوهاج، بينما ستدفن الزوجة في محافظة المنوفية مسقط رأسها.

وتبين من المعاينة ايضا للجثامين عدم وجود أي إصابات ظاهرية على الجثث وسلامة جميع المنافذ كما أن السخان متواجد في المطبخ وحالته الفنية متهالكة جدا.

وكان مأمور قسم أول شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثث اب وام وطفلتين لهما متوفين في شقتهما بدائرة القسم.

وأُخطر اللواء غالب مصطفى مدير امن القليوبية فانتقلت أجهزة الامن إلى مكان الواقعة وسيارات الاسعاف وتبين وجود أسرة متوفية داخل شقة بمنطقة شبرا الخيمة وعثر على جثث رجل وزوجته وطفلتيه متوفين.

وبالفحص تبين أن الأسرة مكونة من راضي عامر حجازي ٣٥ سنة، وزوجته أسماء نصحي شاكر٣٣ سنة واطفاله رحمة راضي عامر طفلة ٦ سنوات، ورؤية راضي عامر ٣ سنوات ، وأن سبب الحادث هو تسرب الغاز وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والتصريح بدفن الجثث.

فيما أوضحت شركة غاز مصر أن غرفة الطوارئ لديها بمدينة شبرا الخيمة قد تلقت بلاغا عن طريق الدفاع المدني وقسم أول وثاني شبرا الخيمة بوجود 4 حالات اختناق بشقة في العقار رقم 8 شارع هلال أرض المحلاوي وعلى الفور انتقل فريق الطوارئ في غاز مصر للمنطقة.

وتابعت غاز مصر في بيان لها أنه عقب وصول فريق الطوارئ إلى الموقع تبين وجود سخان 5 لتر في المطبخ غير صالح للاستخدام حيث إنه بدون غطاء ووجود تلفيات في معظم أجزاء السخان كما قام العميل مالك الشقة بكبس الهواية بمساواة الحائط ما نتج عنه عدم تجديد الهواء في المكان.

وأكدت الشركة أنه بمراجعة بيانات الشقة والمسجلة في دفاتر التحويل للغاز الطبيعي ثبت أنها تم تنفيذ أعمال التوصيل فيها خلال عام 2009 وأن السخان المثبت التوصيل فيه الغاز الطبيعي ماركة أوليمبك بينما السخان الموجود في واقعة الاختناق ماركة يونيفرسال مما يؤكد أن العميل قام باستبدال السخان بمعرفته بعيدا عن صيانة شركة غاز مصر.

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