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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيب تكشف عن طراز رانجلر الجديد على شواطئ فلوريدا.. صور

جيب تكشف عن طراز
جيب تكشف عن طراز رانجلر الجديد على شواطئ فلوريدا

قدمت جيب سيارة رانجلر روبيكوفي خلال العام الماضي 392 بقوة 470 حصاناً (350 كيلو وات)، وحققت نجاحاً مستقراً حتى عام 2022، حيث قدمت جيب طراز High Tide الجديد من رانجلر بلون خارجي جديد يسمى High Velocity Yellow.

جيب تكشف عن طراز رانجلر الجديد على شواطئ فلوريدا

بني طراز High Tide الجديد من Sport S بقائمة واسعة من الترقيات ومع ذلك فإن أول 500 طراز من طرازات High Tide ستكون في الواقع من طرازات رانجلر جيب بيتش ذات الإصدار الخاص، والتي تتلقى شارات فريدة لغطاء محرك جيب بيتش، ويبدأ سعر كلا الطرازين من 50835 دولاراً.

جيب تكشف عن طراز رانجلر الجديد على شواطئ فلوريدا

يضيف تقليم High Tide مظهراً مميزاً للسقف الصلب بلون الهيكل، ومصابيح LED الأمامية ومصابيح الضباب، وقضبان الصخور، والزجاج الأمامي من Gorilla Glass، والحصير الرملي / الوحل، وشارات Sunrider Fliptop، وشارات غطاء المحرك High Tide، ويتلقى الطراز High Tide أيضًا حزمة Xtreme Recon التي تتضمن:

إطارات BF Goodrich T / A KO2 مقاس 35 بوصة

عجلات مقاس 17 بوصة قابلة للقفل

4.56 نسبة المحور الخلفي

رفع تعليق 1.5 بوصة مع صدمات مضبوطة بشكل فريد

تعزيز البوابة المفصلية

جاك فاصل

طقم نقل الإطارات

تمديدات توهج للعجلة

جيب تكشف عن طراز رانجلر الجديد على شواطئ فلوريدا

سيتوفر اللون الأصفر الجديد عالي السرعة عبر تشكيلة رانجلر 2022 بأكملها، بما في ذلك 4xeو 392، مقابل 395 دولاراً وسيكون مفتوح للطلب هذا الشهر وهو واحد من أربعة ألوان متوفرة على موديلات هاي تايد، التي تشمل الألوان الأخرى Hydro Blue وBlack و Bright White وStingGray.

جيب تكشف عن طراز رانجلر الجديد على شواطئ فلوريدا

تقبل جيب طلبات طراز High Tide الآن، وتقول الشركة إنها ستصل في الوقت المناسب لأسبوع Jeep Beach 2022 لهذا العام في Daytona Beach بفلوريدا الامريكية، والذي من المقرر في 24 أبريل حتى 1 مايو.

جيب تكشف عن طراز رانجلر الجديد على شواطئ فلوريدا
سيارة رانجلر High Tide High Velocity Yellow Sport LED jeep Daytona

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