نظرة شاملة عن جيب رينيجيد موديل 2022 بالإمارات .. صور

تمتلك شركة جيب الأمريكية سمعة طيبة داخل الأسواق العالمية والعربية، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، وتعد النسخة رينيجيد هي واحدة من اشهر الطرازات المقدمة من JEEP، حيث تتمتع بتصميم صغير نسبيًا عن الاطلالة المعهودة لـ جيب، إلى جانب التجهيزات الداخلية ايضا والقدرات الفنية للسيارة.

الأداء الفني للسيارة جيب رينيجيد موديل 2022

دعمت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 180 حصانا، و 232 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيكية الأداء بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

نظرة شاملة عن جيب رينيجيد موديل 2022 بالامارات

وتوجد منها نسخة اخرى تعمل بتقنية الدفع الكلي، عبر علبة تروس أوتوماتيكية أيضا، مع محرك بقوة 184 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم في غضون 9 ثواني.

نظرة شاملة عن جيب رينيجيد موديل 2022 بالامارات

مواصفات وتجهيزات السيارة جيب رينيجيد موديل 2022

ترتكز جيب رينيجيد موديل 2022 على قاعدة عجلات طولها 2.570 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.230 متر، وبعرض يبلغ 1.800 متر، و 1.690 متر للارتفاع، مع مصابيح أمامية تتخذ الشكل الدائري المميز، شبكة أمامية من 7 مقاطع طولية، بالاضافة لمصابيح ضباب على جانبي الصادم الأمامي، وحزمة من حساسات الحركة، وكاميرا خلفية.

نظرة شاملة عن جيب رينيجيد موديل 2022 بالامارات

ودعمت السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 بجنوط رياضية مع سبويلر خلفي اعلى ناحية الزجاج، مقترن باشارة STOP، بالاضافة إلى قفل مركزي للاربعة أبواب، و 4 زجاج كهربائي للنوافذ، مع مكيف هواء، وشاشة داخلية لعرض الوسائط المتعددة، ومقود حركة متعدد الوظائف، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

نظرة شاملة عن جيب رينيجيد موديل 2022 بالامارات

كما تضم السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 نظام صوتي وترفيهي، مع بلوتوث ومدخل AUX، وفرامل يد كهربائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا، إلى جانب مكابح ABS و EBD، وتقنية دعم المكابح BA، وخاصية رصد النقاط العمياء، وتحديد المسارات، مع الثبات الديناميكي، والمسارعدة على تجاوز المرتفعات.

نظرة شاملة عن جيب رينيجيد موديل 2022 بالامارات

أسعار السيارة جيب رينيجيد موديل 2022 في الامارات

الفئة الأولى جيب رينيجيد 2022 2.4L Sport 4x2 بقيمة قدرها 79,900 درهم.

الفئة الثانية جيب رينيجيد 2022 2.4L Longitude 4x2 بقيمة قدرها 89,900 درهم.

الفئة الثالثة جيب رينيجيد 2022 Trailhawk بقيمة قدرها 99,000 درهم.

الفئة الرابعة جيب رينيجيد 2022 Limited بقيمة قدرها 99,900 درهم.