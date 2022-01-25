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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

أرخص من جيب رانجلر.. فورد تعلن عن قائمة أسعار "بورنكو رابتور 2022" للطرق الوعرة

فورد برونكو رابتور
فورد برونكو رابتور 2022

أعلنت شركة  فورد  موتورز الأمريكية، عن تفاصيل وقائمة أسعار طراز "برونكو رابتور 2022" التي تبدأ من 69,995 ألف دولار، في فئتها الأساسية.

 

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، "برونكو رابتور 2022" الجديدة هو الإصدار الأعلى في الأداء والإمكانيات من طراز فورد برونكو القياسي ولذلك هو أغلى بمقدار 20 ألف دولار عن Bronco Wildtrak القياسي ذو الـ 4 أبواب. لم تصدر فورد بعد تفاصيل فئات التجهيز المختلفة بالتفصيل، ولكن الفئة الأكثر تجهيزا والأعلى في المستوى بالتأكيد  سيصل إلى أكثر من 80 ألف دولار.

 

تأتي "برونكو رابتور" بإصدار الـ 4 أبواب مع محرك V-6 مزدوج التربو سعة 3 لتر بقوة 400 حصان كما تزعم الشركة الأمريكية.

السعر المبدئي لـ "فورد  برونكو رابتور" 2022، يجعلها أعلى قليلا من شاحنة البيك أب فورد رابتور F-150 التي يبدأ سعرها من 67,070 ألف دولار، وهي الشاحنة المزودة بمحرك سداسي الأسطوانات سعة 3.5 لتر مزدوج التربو يزأر بقوة 450 حصان، وهو ما يجعل الشاحنة أقوى من برونكو رابتور.

 

على الجانب الآخر تأتي برونكو رابتور للطرق الوعرة موديل 2022 بعجلات مقاس 37 بوصة في شكلها القياسي بينما في شاحنة رابتور F-150 تأتي العجلات بهذا المقاس كاختيار حسب طلب العميل بإضافة مبلغ من المال على السعر الأساسي، ويضطر العميل إلى إضافة حزمة الأداء 801A التي تكلف 6150 دولار إضافية.

 

بالمقارنة مع منافستها التقليدية  جيب رانجلر روبيكون 392 ، التي تحتوي على محرك V8 سعة 6.4 لتر بمخرجات قوة عالية تصل إلى 470 حصانًا، تعتبر "روبيكون" أغلى من "برونكو رابتور"  حيث يبدأ سعرها من 76،395 دولارًا ، وهو أمر طبيعي في هذه الحالة نظرًا لقوتها الحصانية الإضافية. من ناحية الإطارات، تأتي رانجلر 392 في نسختها القياسية بإطارات مقاس 33 بوصة وتوفر خيار إطار مقاس 35 بوصة كجزء من حزمة Xtreme Recon البالغة 3995 دولارًا.

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