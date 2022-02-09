القومي لحقوق الإنسان: تعيين بولس فهمي رئيسا للدستورية العليا قرار تاريخي ..فيديو

أشاد عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بـ تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا .

وقال عصام شيحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" هذا القرار تاريخي يؤكد ان مصر تسير في التلاجه الصحيح، وأن القيادة السياسية لها رؤية واضحة في تأسيس الجمهورية الجديدة ".

وأضاف عصام شيحة :" مصر دولة وطنية حديثة لا تفرق بين مواطن وأخر إلا بمعايير الكفاءة، والمواطنة أساس الحقوق الواجبات".

وتابع عصام شيحة :" تكافؤ الفرص والمواطنة تعود على الساحة السياسية"، مضيفا:" هذه هي المرة الأولى ان يكون هناك رئيس قبطي للمحكمة الدستورية العليا ".