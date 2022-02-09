كل ما تريد معرفته عن مبادرة احلال السيارات وطرق التقديم

أعلنتالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات وتخريدها في مصر جو جرين ، ان التجهيزات جارية الان لفتح المرحلة الثانية من المبادرة لمشاركة محافظات جديدة في مبادرة الاحلال .

وقال متحدث بإسم مبادرة الاحلال ، إنه يتم الان التجهيز بالبنية التحتية للمشاركة في عدد من محافظات المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة .

وأضافت المبادرة أن هناك اقبال كبير على عملية الإحلال من خلالهم في مصر في الفترة الأخيرة ، و تزداد أعداد المشاركين في المبادرة ، كما ان قد وصل عدد طلبات الاحلال التي تم استيفائها في مصر للشروط الصحيحة الي 36.536 ألف طلب .

فمنذ بداية المبادرة الرئاسية لاحلال السيارات وتخريدها في مصر جو جرين ، جاء عدد الطلبات الصحيحة 36.536 ألف طلب ، وتم تخصيص 13.392 ألف سيارة للمشاركين ، و تخريد 13.026 ألف سيارة ، و دفع حافز أخضر 290 مليون جنيه .

كما ان عدد السيارات الجديدة التي ستخصص للمشاركين في فبراير 1200 سيارة ، و تواجد 10.862 ألف طلب في انتظار الموافقة المبدئية من شركات السيارات ، و 3472 طلب حصل على الموافقة المبدئية من شركات السيارات وفي انتظار موافقة البنوك ، و 1866 طلب في انتظار تخصيص رقم شاسيه ومحرك.

وتاتى المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة احلال السيارات :

1- صورة بطاقة الرقم القومى.

2- صورة رخصة السيارة باسم المتقدم (وأن يكون مــر عليها سنتين بالنسبة للملاكى فقط).

3- مستند إثبات محل الإقامة الحالي (إيصال مرافق حديث «كهرباء– مياه– غاز» لمحل الاقامة، لم يمر عليه 3 شهور).

وفي حالة أن إيصال المرافق ليس باسم المتقدم، يتم إرفاق ما يُثبت العلاقة بين المتقدم وصاحب محل الإقامة، على سبيل المثال (عقد إيجار– عقد ملكية– شهادة ميلاد في حالة ملكية محل الإقامة للأم– بطاقة الرقم القومي للزوجة في حالة ملكيتها لمحل الإقامة ..... الخ)

4- إثبات الدخل الشهري:

- موظفو القطاع الحكومى والقطاع العام: مفردات مرتب حديثة .

- موظفو القطاع الخاص: HR Letter .

- الأعمال الحرة: شهادة دخل من محاسب قانونى + صورة كارنيه المحاسب القانونى وشهادة مزاولة المهنة.

- معاشات التأمينات: برنت تأمينات بقيمة المعاش من مكتب التأمينات التابع له.

- أفراد ومعاشات القوات المسلحة: يتم كتابة إقرار بالدخل الشهري (يُفضل اختيار البنك المحول إليه الراتب أو المعاش).

- وبالنسبة لإثبات الدخل الإضافي: شهادة إثبات دخل من محاسب قانوني– ودائع .... الخ.

الشروط العامة للاشتراك في مبادرة إحلال المركبات

1- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

2- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).

3- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط).

4- أن تكون السيارة مر على صنعها 20 عاما فأكثر.

5- أن تكون رخصة السيارة سارية.

6- أن تكون رخصة السيارة باسم المتقدم.

7- أن تكون رخصة السيارة باسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الاشتراك، «فيما يخص السيارات الملاكي».