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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل سلطة صدور البط

طريقة عمل سلطة صدور
طريقة عمل سلطة صدور البط

سلطة صدور البط تعتبر من الأطباق الصحية التي تتكون من مجموعة من المكونات الغنية بـ العناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الأنسان.

قدمت الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج  زي السكر المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل  سلطة صدور البط في المنزل.

 

مقادير سلطة صدور البط


2 صدر بط 

1 كوب اوراق بقدونس

 4 كوب سبانخ بيبى

 2 كوب خس

 نصف كوب حبوب الرمان 

150 جرام جبنة برى

 150 جرام جبنة بارميزان

 نصف كوب زيت زيتون 

2 ملعقة كبيرة خل بلسمك 

3 ملعقة كبيرة عصير يوسفى 

1 ملعقة كبيرة مسترده ملح وفلفل اسود 


طريقة تحضير سلطة صدور البط

 

-تحمر صدور البط في طاسة ساخنة على النار

للدريسينج:

-يخلط عصير يوسفي ومستردة ديجون وخل بلسمك وملح وفلفل ثم يضاف زيت الزيتون تدريجيا

-تخلط سبانخ وخس وجبنة برى وجبنة بارميزان وحبوب الرمان وبقدونس ويخلط بالدريسينج ثم تقطع صدور البط شرائح على الوجه

 

سلطة صدور البط مقادير سلطة صدور البط طريقة تحضير سلطة صدور البط طريقة عمل سلطة صدور البط الشيف نرمين هنو

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