كل ما نعرفه عن رنج روفر سبورت 2023 الجيل الجديد.. تفاصيل

اعلنت شركة لاندروفر العالمية فى صناعة السيارات ذات الدفع الرباعى SUV ، عن قرب انتهائها من التجهيزات والاختبارات الخاصة بالسيارة رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً ، والتى كانت قد ظهرت فى السابق بتمويهات شديدة لتخفى بعض المعلومات عنها .

ولكن مؤخرا ظهرت السيارة لاندروفر رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً أثناء نقلها بتمويهات أخف ، والتى كشفت العديد من المعلومات عن الجيل الجديد من هذه السيارات صاحبة المهام الصعبة .

وظهرت السيارة لاندروفر رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً ، بشبك نحيف و مصابيح أمامية محدثة بشكل هادئ، وتتميز السيارة بتصميم خارجي انسيابي نسبياً وخطوط بارزة ومصابيح خلفية نحيفة وسقف رياضي مائل بعض الشيء وجناح خلفي أكبر حجماً.

وستنطلق رنج روفر سبورت الجديدة بمحرك 3.0 لتر 6 سلندر تيربو بقوة 400 حصان وعزم 550 نيوتن متر، ومحرك 4.4 لتر 8 سلندر توين تيربو بقوة 530 حصان وعزم 749 نيوتن متر، كما ستحصل على فئة SVR عالية الأداء، بقوة قد تصل إلى 625 حصان، ومن المتوقع استلامها لعدد من المحركات الهايبرد والديزل الأخرى .

واكد خبراء السيارات العالميين ، ان السيارة لاندروفر رنج روفر سبورت 2023 الجديدة كلياً ، ستشمل تحديثاتها مقصورتها الداخلية ، لتكون واسعة مماثلة لرنج روفر الجديدة، بمواد أفخم وتصميم مبسط، كما قد تحصل على لوحة عدادات رقمية 13.7 إنش وشاشة معلومات ترفيهية 13.1 إنش.

وخلال الايام القادمة ستسمح شركة لاندروفر ، باظهار المعلومات عن السيارة رنج روفر سبورت الجديدة ، واحدة تلو الاخرى قبل الكشف الرسمى عنها .