مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة يتقارب من 5.5.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة يتقارب من 5.5%، مؤكدا أنه لا يوجد أي دولة حققت معدل نمو مثل مصر .

وأضاف رجب محروس، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه تم إعفاء المادة الخام وغير الخام لصناعة الأدوية من الضرائب مشيرا إلى ان هذا القرار في صالح المواطن، من توفير العلاج للأمراض المزمنة.

وتابع رجب محروس، انه عندما تنخفض التكلفة، تستطيع مصر أن تقوم بالتصدير وتوفير عملة صعبة، وبالتالي تقليل عجز الوارادات.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه نعمل مع وزارة الصناعة والتجارة، وتم وضع إجراءات للوصول بصادرات مصر نحو 100 مليار جنيه، بناءا على توجيهات من الرئيس السيسي.