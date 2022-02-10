مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية معفاة من الضرائب.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديلات التي تمت كانت بناءا عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بتنفيذها وزير المالية، وتم عمل دراسة المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأضاف رجب محروس، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، ان قانون القيمة المضافة كان يمثل عبئا على المواطن، خاصة على المنتجات الغذائية الأساسية والزراعية.

وتابع رجب محروس، أن حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية والإنتاج الحيواني، والإنتاج الحيواني معفاه من الضرائب كاملة.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه كان يتم فرض ضرائب قيمة مضافة على سلع معينة.