مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة.. حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية معفاة من الضرائب

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى المصرية” عن العديد من التفاصيل الخاصة حول قانون “القيمة المضافة”.

وأكد أن هناك تعديلات هامة تمت على القانون، يسرت بشكل كبير على المواطن المصري، بعد إعفاء السلع الأساسية منها.

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة يتقارب من 5.5.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو على القارة يتقارب من 5.5%، مؤكدا أنه لا يوجد أي دولة حققت معدل نمو مثل مصر .

وأضاف رجب محروس، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه تم إعفاء المادة الخام وغير الخام لصناعة الأدوية من الضرائب مشيرا إلى ان هذا القرار في صالح المواطن، من توفير العلاج للأمراض المزمنة.

وتابع رجب محروس، انه عندما تنخفض التكلفة، تستطيع مصر أن تقوم بالتصدير وتوفير عملة صعبة، وبالتالي تقليل عجز الوارادات.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه نعمل مع وزارة الصناعة والتجارة، وتم وضع إجراءات للوصول بصادرات مصر نحو 100 مليار جنيه، بناءا على توجيهات من الرئيس السيسي.



مستشار رئيس مصلحة الضرائب: حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية معفاة من الضرائب.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن التعديلات التي تمت كانت بناءا عن توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بتنفيذها وزير المالية، وتم عمل دراسة المشكلات الناتجة عن تطبيق قانون القيمة المضافة.

وأضاف رجب محروس، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، ان قانون القيمة المضافة كان يمثل عبئا على المواطن، خاصة على المنتجات الغذائية الأساسية والزراعية.

وتابع رجب محروس، أن حبوب الغذاء ومنتجات الأرض الزراعية والإنتاج الحيواني، والإنتاج الحيواني معفاه من الضرائب كاملة.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه كان يتم فرض ضرائب قيمة مضافة على سلع معينة.

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: تسري الضريبة على الوحدات السكنية التي تقوم ببيعها الشركات.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن أكثر من 90% من البائعين للوحدات السكنية، هم أشخاص إعتبارية أو شركات، مؤكدا أنه تسري الضريبة على الوحدات السكنية التي تقوم ببيعها الشركات.

وأضاف رجب محروس، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”،أن مأمورية الضرائب بالشهر العقاري، تعمل على وجود ربط الكتروني بين مصلحة الضرائب ووزارة العدل المصرية.

وتابع رجب محروس، أن كافة العقود التي يتم إشهارها داخل وزارة العدل المصرية، يتم إرسال بياناتها لمصلحة الضرائب المصرية، فبمجرد البيع يتم تسديد الضريبة المستحقة على الممول حتى لا يكون هناك تاخير في سداد الضريبة

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه يتم فرض غرامة تأخير من الشهر التالي لبيع الوحدة السكنية.



مستشار رئيس مصلحة الضرائب يكشف أبرز التعديلات في قانون الإعفاءات الضريبية.. فيديو

قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن مصر مشتركة في إتفاقية “الجات”، مؤكدا أن تلك الإتفاقية من اهم شروطها أن يكون لدى الدولة منتج أو سلعة يعادل المنتج الخارجي.

وأضاف رجب محروس، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناه الأولى المصرية”، ان الدولة عفت السفن التي تمر بقناه السويس، وبالتالي ستساهم في إرتفاع حجم الصادرات والواردات.

وتابع رجب محروس، أن الدولة قامت باعفاء السلع والخدمات، التي ترد للمنطقة الإقتصادية، من الضرائب، ستؤثر بالتوسع الإستثماري والصناعي بهذه المنطقة، وستساهم في توفير فرص العمل الكبيرة، وزيادة الإستثمارات.

وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الدولة توفر جو جيد للمستثمرين من خلال الإستغناء عن جزء من مواردها، لكي تدور عجلة الإنتاج والإستثمار.

