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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالة ضحية الميراث في الشرقية تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة

مسك، الفتاة التي
مسك، الفتاة التي تعرضت للضرب وتشوية السمعة


رصدت الإعلامية نهال طايل، في برنامجها تفاصيل، المذاع عبر قناة صدى البلد ٢، قضية تعذيب فتاة حتى الموت على يد أبناء عمها بسبب الميراث.

 

وكشفت "هوايد خالة مسك، الفتاة التي تعرضت للضرب وتشوية السمعة من أجل الميراث، قائلة:" بعد وفاة والد مسك وفرح جاءت لي أبنة عمتهم وأبلغتني بأن عمها أوصاها برعاية فرح ومسك".

 

واسترسلت "هوايد" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج “تفاصيل” المذاع على قناة “صدى البلد 2”: كنت أتواصل معهم باستمرار عن طريق ابنه عمهم، متابعة:" كانوا بيمنعوني اقعد معاهم لوحدي ومكنتش أعرف تفاصيل حياتهم".


وكشفت الإعلامية نهال طايل، تفاصيل جديدة في القضية، من خلال عرض أوراق رسمية لتقرير الطب الشرعي، قائلة :"مسك عذراء وبكر ولا تعاني أي تأخر طبي أو ذهني".

وأضافت الاعلامية نهال طايل، أن :"اللي بيجيب الحقوق ربنا، وبنت ماتت وشافت اللي شافت وسبحان الله مكتوب يجي لها حقها، وناس تانية تتوتر وتخاف وتجري شمال ويمين بهدف ان تداري على نفسها". 
وتابع أن :"حين توفوا واحد باع للتاني نصيبه من البيت، والآخر توفي وأولاده وقعوا مع بعض، وحصلت فتنة، بسبب طرف بعيد عنهما، بحجة ان هناك عمليه نصب ويجيب ارجاع الحق، واستغلال الأبناء الذين لا يعرفون الحقيقة". 
وأكملت ان تمت عمليات تعذيب لاحد الفتيات من الورثة وأيضا تشويه سمعتها.

نهال طايل الميراث الإعلامية نهال طايل قضابا الميرات اخبار التوك شو

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