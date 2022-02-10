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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شخص يدير شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدد من الشركات العالمية"دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الشركة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة المذكور - مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على 2هارد ديسك محمل عليهما برامج وتطبيقات مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق – مجموعة من البرامج الحوارية والإعلانات تم إعدادها بالشركة).

 بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.  

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مباحث المصنفات وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية الشركات العالمية مكافحة الجريمة

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