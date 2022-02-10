ضبط شخص يدير شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ، وإستخدام أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدد من الشركات العالمية"دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الشركة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة المذكور - مقيم بمحافظة القاهرة) ، وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (وحدة مونتاج تحتوى على 2هارد ديسك محمل عليهما برامج وتطبيقات مونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون تصريح من أصحاب الحقوق – مجموعة من البرامج الحوارية والإعلانات تم إعدادها بالشركة).

بمواجهة المتهم أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.