مهيب عبد الهادي يشارك متابعيه بصورة له مع زيزو

نشر الاعلامى مهيب عبد الهادي ، صورة له مع احمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق “ الان اللعيب احمد سيد زيزو ”.

و أوضح الإعلامي مهيب عبد الهادي، مجريات الوضع للاعبي نادي الزمالك، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مهيب عبد الهادي: “كلاكيت تاني مرة مفيش لاعب هيجدد في الزمالك وهيحسم مصيره إلا بعد الانتخابات وفي 2 لاعيبة هيحترفوا برة".



قال الاعلامي محمد شبانة إن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، وجه خطابًا رسميًا، عبر الإيميل، لإدارة ناديه؛ طالبهم فيه بعدم التجديد لأي لاعب في الفريق دون الحصول على موافقته.

وواصل شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "كانت المفاجأة في قيام كارتيرون بإرسال إنذار لإدارة الزمالك خلال الأيام الماضية واعترض فيها على التجديد لمحمد عبد الشافي بدون الحصول على موافقته".

وتابع: "كارتيرون أكد في الخطاب أنه ليس ضد التجديد لعبد الشافي لكنه كان يرغب في استشارته في الأمر قبل التجديد له بإعتباره المدير الفني للفريق".