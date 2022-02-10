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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نداء عاجل.. الأرصاد تناشد بعدم تخفيف الملابس وتوجه نصائح هامة للمواطنين|شاهد

أحوال الطقس
أحوال الطقس

حذرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التسرع في تخفيف الملابس سواء ليلا أو نهارا، لأننا مازلنا في فصل الشتاء والتقلبات الجوية واردة فضلا عن استمرار إنخفاض درجات الحرارة لمدة شهر ونصف، مطالبة الإلتزام بالقوانين المرورية، ومتابعة النشرات الجوية.

 

الأرصاد.. إنخفاض في درجات الحرارة

 

قالت "إيمان شاكر" في مداخلة هاتفيه على قناة "إكسترا نيوز" ، إننا لاحظنا إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالنسبة للأيام الماضية بحوالي 4 درجات، وسيزيد الإحساس بالبرودة مع نشاط الرياح لوجود منخفض جوي على البحر المتوسط يؤثر برياح شمالية غريبة نشطة تزيد الإحساس بالبرودة. 

 

الأرصاد.. سقوط أمطار

 

أضافت مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الرياح تؤثر على حركة الملاحة البحرية والصيد في البحر المتوسط مع إرتفاع الأمواج أكثر من 5أمتار وهذه الحالة سريعة من التقلبات اليوم وغدا فقط، مع وجود مكثف للسحب في شمال البلاد يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق بالقاهره الكبرى إلى متوسطة على السواحل الشمالية. 

 

الأرصاد.. تحسن الأحوال الجوية

 

أوضحت مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن يوم السبت والجمعة ستتحسن الأحوال الجوية مع سطوع الشمس على مدار اليوم وإرتفاع درجات الحرارة إلى حوالي 20 درجة على القاهره الكبرى وجنوب البلاد 26 درجة مع الشعور بالدفئ.

الأرصاد إيمان شاكر الاستشعار الشتاء التقلبات الجوية درجات الحرارة الاحوال الجوية

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