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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسط توتر كبير بشأن أوكرانيا.. روسيا تبدأ مناورات عسكرية مع بيلاروسيا

روسيا تبدأ مناورات
روسيا تبدأ مناورات عسكرية مع بيلاروسيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، بدء مناورات عسكرية مشتركة مع بيلادروسيا، وذلك  في إطار التفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة "الاتحاد الروسية-البيلاروسية".

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، تجري المناورات في بيلاروس في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "في 10 فبراير وكجزء من المرحلة الثانية للتفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة الاتحاد، بدأت في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية - البيلاروسية "عزيمة الاتحاد-2022".

وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 فبراير القادم.

وفي واخر الشهر الماضي، أرسلت وزارة الدفاع الروسية 12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز "بانتسير- إس"، إلى بيلاروس.

ويذكر أن روسيا وبيلاروس تجريان المناورات العسكرية في منطقتي الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس.

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