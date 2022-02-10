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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

14 فبراير.. مصطفى قمر يحيي حفل "عيد الحب" في الشيخ زايد

صدى البلد

يلتقي الفنان مصطفي قمر، مع جمهوره في حفله الجديد بمنطقة الشيخ زايد وذلك بمناسبة عيد الحب.

 

وروج قمر لحفله من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، كما هنأ جمهوره مسبقاً بعيد الحب وكتب: "عيد حب سعيد".

 

وفي سياق أخر ،استرجع الفنان مصطفى قمر، ذكرياته فى مرحلة الطفولة والمدرسة، وحكى الفنان مصطفي قمر في لقاء تلفزيوني سابق له على قناة دي إم سي من خلال برنامج «8 الصبح »، أنه منذ طفولته فى المدرسة الابتدائية ومن داخل حجرة الموسيقية كانت بدايته وهى التى شكلته جعلته الفنان الذى نعرفه الان.


وقال الفنان مصطفى قمر، إن معلمته والتى كانت تدعى أم كلثوم لعبت دورآ هام فى حياته وانه يحرص دائمآ على التواصل معاها حتى الان والاطمأن عليها .

 

وأنه أثناء وجوده فى مدرسته الابتدائية داخل حجرة الموسيقى طلبت منه معلمة الموسيقى أن يظل دائما بجوراها فى المقاعد الامامية إثناء عزفها البيانو وتطلب منه أن يغني معها دون معلافة منه هو فى حينها بالسبب، ولكنه بعد فترة أكتشف أنها كنت تستحسن صوته وترى أنه ربنا مع التدريب والاهتمام يصبح مطرب جيد.
 

واضاف قمر انه بعد فترة أنتفل من مدرستة الابتدائية إلى مدرسة أخرى، لتظهر هنا فى حياته الاستاذه ام كلثوم التى منذ أول العام تدخل إلى الفصل وتباغت الطلاب بسأل هو " من منك يحب أن يتعلب على هذه الالة الموسيقية" تستجيب موهبة مصطفى قمر فترفع يده ومعلن عن رغبته فى تعلم العزف على هذه الالة الموسيقية، وليتفاجأ مصطفى قمر أنه الوحيد فى الفصل من رفع يده واهتم فى الاصغاء للمعلمة ورغب فى تعلم الموسيقى.

أبناء مصطفى قمر

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