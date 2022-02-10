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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: مهلة 6 أشهر بدون مقابل لتشطيب الواجهات لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة

صدى البلد

فى بشرى سارة للمواطنين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الطلبات المقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية بمساحات صغيرة، لمنحهم مهلة لتشطيب الواجهات والسور، ووحدة صالحة للسكن بالمدن الجديدة، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على منح مهلة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (ما عدا أراضى ابنى بيتك) التى تم تنفيذ كامل المبنى بها، وذلك للانتهاء من تشطيب الواجهات، والسور، ووحدة سكنية صالحة للسكن، على أن يطبق ذلك على الأراضى السارى تخصيصها، أو الملغاة ولم يتم سحبها، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز بناءً على طلب العميل شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ بمقابل مادى، طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 2015/5/6 لقطع الأراضى السكنية الصغيرة.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تطبيق المهلة، بالشروط التالية: التقدم بطلب لمنح مهلة إضافية للالتزام بتشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية على الأقل صالحة للسكن، وسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد فى تاريخ تقديم طلب منح المهلة، وإجراء معاينة لقطعة الأرض وقت تقديم طلب منح المهلة للوقوف على الموقف التنفيذى للقطعة قبل منح المهلة وبعدها، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.

 

المجتمعات العمرانية وزير الإسكان عاصم الجزار هيئة المجتمعات العمرانية المدن الجديدة

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