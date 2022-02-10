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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دعاية على الفيسبوك.. الداخلية تسقط أخطر مزور للأختام والأوراق الرسمية

المتهم
المتهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال ترويج أختام شعار الجمهورية المقلدة وكذا الأكلاشيهات المقلدة المنسوب صدورها لجهات حكومية على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية .. والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

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عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه حال تواجده بمحافظة الغربية لبيع عدد من الأختام المقلدة والمنسوب صدورها لجهات مختلفة ، وبتفتيشه من قبل أجهزة وزارة الداخلية عُثر بحوزته على الأختام المشار إليها .

وبمواجهته أمام أجهزة وزارة الداخلية أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بمدينة الإسكندرية وكراً لممارسة نشاطه المؤثم والذى يحتفظ بداخله على العديد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة .

المتهم

ضبط أخطر مزور للأختام في الإسكندرية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف مسكنه وبتفتيشه تم ضبط (عدد 109 خاتم شعار الجمهورية مقلد منسوب لجهات مختلفة - كارت متابعة لقاح فيروس كورونا على بياض وممهور بأكلاشيه مقلد "معد للتزوير"- عدد 5 شهادات مزورة منسوبة لجهات مختلفة – مجموعة من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير - جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وهاتف محمول بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى).

بمواجهته أمام أجهزة وزارة الداخلية بالنشاط الإجرامى الذى يمارسه والأدوات المستخدمة فى التزوير والتى تم ضبطها بحوزته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتستكمل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية.

الداخلية تزوير اختام أختام مزورة محررات رسمية مزورة اخبار الحوادث

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