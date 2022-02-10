أجنبيان يتزعمان عصابة للنصب على المواطنين على الفيس بوك

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص وسيدة "يحملان جنسية إحدى الدول" وآخر حاصل على دبلوم مقيمين بالقاهرة، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى والإستيلاء على أموالهم، من خلال قيام الأول والثانية بإيهام ضحاياهم من خلال إرسال صور لسيدات يحملن الجنسيات الأجنبية والإدعاء بحيازتهم لأموال يرغبون فى إرسالها إلى داخل البلاد بقصد استثمارها وحين يقوم المجنى عليهم بالتفاعل مع ذلك الأسلوب الإحتيالـى عقب إيهامهم بحصولهم على نسبة مالية يقوم أفراد التشكيل بطلب مبالغ مالية لتسهيل إرسال تلك الشحنات إليهم كرسوم إدارية ومصاريف شحن بينما يقوم أحدهم بفتح حسابات بالبنوك وتلقى تلك المبالغ وتقسيمها فيما بين أفراد التشكيل العصابى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهداف المذكورين وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 4 هواتف محمولة و2جهاز كمبيوتر محمول لاب توب ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى، وبفحص الهواتف والأجهزة المضبوطة فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين إحتوائها على صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى وشبكة الإنترنت ومحادثات نصية على العديد من برامج التواصل الإجتماعى بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل تؤكد نشاطهم الإجرامى وبرامج خاصة بتعديل الصور تستخدم فى تزوير بوالص الشحن بأسماء الضحايا تفيد شحن حقائب مؤمنة للبلاد وصور إيداعات نقدية من عدة أشخاص مصريين بمبالغ مالية مختلفة بلغ إجماليها مليون جنيه .

كما أمكن الاستدلال على 8 من المجنى عليهم تعرضوا لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها مليون جنيه بذات الأسلوب الإجرامى.

وبمواجهة المتهمين المذكورين أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامي.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة .