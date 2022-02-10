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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

صدى البلد

بدأت مديريات التربية والتعليم، استعداداتها لبدء الدراسة بالترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 /2022.

قرارات وزير التعليم بشأن الدراسة

 

وقالت وزارة التربية والتعليم، أن الترم الثاني يبدأ من 19 فبراير 2022 حتى 9 يونيو 2022، ويكون عدد أيام الدراسة الفعلية فيه 97 يوما.  

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قناة “مدرستنا” التعليمية قررت أن تصطحب طلاب المدارس في إجازة نصف العام في جولة حول العالم.

 

وقال وزير التربية والتعليم: "يمكن لـ طلاب المدارس المشاركة في نشاط “جولة حول العالم” طوال إجازة نصف العام "من أماكنهم"، ليتعرّفوا فيها على معالم وثقافات مختلفة".

 

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الهدف هو تشجيع طلاب المدارس خلال إجازة نصف العام على أن يختاروا الأماكن التي أعجبوا بها، ليضعوها في خطتهم لزيارتها في المستقبل.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن قناة “مدرستنا” تبدأ بدأت "جولة حول العالم" في إجازة نصف العام برحلة لـ "ساعة بج بن"، لتعريف طلاب المدارس عليها أكثر.

 

وناشد وزير التربية والتعليم طلاب المدارس، زيارة قناة “مدرستنا” على “يوتيوب” طوال إجازة نصف العام، ومتابعة كل ما عليها من دروسنا وبرامج ترفيهية أولا بأول، والتي يتم بثها بتقنية الـ HD، عبر هذا الرابط:


https://www.youtube.com/channel/UCnxju7_Ug6VbC6en6tBL6Aw

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

الدراسة الترم الثاني الفصل الدراسي الثاني انتهاء اجازة نصف العام

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