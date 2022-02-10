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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أدهم عصام: الزمالك متعطش للعب كأس العالم للأندية أمام جمهوره.. ونرحب بالجميع في مصر

صدى البلد

أكد أدهم عصام لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك على سعادته الكبيرة بإقامة بطولة كأس العالم للأندية في مصر بمشاركة فريقه لأول مرة في تاريخ مصر وأفريقيا.


وقال أدهم عصام خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم الخميس: نحن فخورين جدًا أن تستضيف مصر هذه البطولة، ونرحب بالجميع هنا، وسعداء أن يشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة ممثلا عن مصر وأفريقيا.


وأضاف: جماهير الزمالك دائمًا تدعم الفريق وتقف خلفه في كل مكان وفي أي بطولة، نحن نعدهم أن نقدم شئ جيد خلال مباريات البطولة من أجلهم، وننتظر دعمهم وتشجيعهم.


وأردف لاعب الزمالك: كما ذكر مدربنا أن الفريق يلعب منذ فترة طويلة وصلت إلى 10 سنوات تقريبًا بدون حضور جمهور، وبالتالي الفريق متعطش لحضور الجمهور خلال مباريات البطولة، وهذا سيكون شئ جيد بالنسبة لنا وسيساعدنا.


وأتم أدهم عصام حديثه: تم تدعيم صفوف الفريق ببعض العناصر المحترفة الذين لديهم الكثير من الخبرة، وسيقدمون الدعم للاعبين الصغار في صفوف الفريق لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات، ونحن مستعدين بشكل جيد لمباراة الغد أمام بورجوس الإسباني.


وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة الدكتور حسن مصطفى، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.


ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.

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