هشام ماجد ودينا الشربيني يتصدران غلاف مجلة بـ "حامل اللقب"

شارك الفنان الكوميدي هشام ماجد، جمهوره بصورة جديدة مع دينا الشربيني، ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهر هشام ماجد برفقة الفنانة دينا الشربيني متصدرين غلاف أحدي المجلات.

وأقيم الاربعاء الماضي العرض الخاص لفيلم "حامل اللقب" بحضور عدد من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، شيكو، شريف رمزي، المنتج محمد حفظي، والمنتجة شهد رمزي.



فيلم "حامل اللقب" بطولة: هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلام، أحمد فتحي، ليلى عز العرب، وعدد من شيوف الشرف أبرزهم الإعلامي إبراهيم فايق، محمد ثروت، وآخرون.