عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: عبارة "فاصبري يا حسناء" لم تكن موجهة إلى شخص الرئيس الأوكراني

فلاديمير بوتين وفلاديمير
فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن عبارة "إن أعجبك ذلك أم لا، فاصبري يا حسناء!" التي استخدمها في الحديث عن موقف الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي تجاه اتفاقات مينسك، لم تكن موجهة للأخير شخصيا.

رسائل بوتين الغامضة.. طاولة عملاقة لـ ماكرون سبقها قهوة محمصة بالحذاء السوفيتى لأوباما

بعد لقاء بوتين وماكرون.. الكشف عن موقف فرنسا تجاه أوكرانيا

وقال بوتين ردا على سؤال الصحفيين عن استخدامه خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تلك العبارة التي اقتبسها من قصيدة شعبية للتأكيد على ضرورة التزام الحكومة الأوكرانية باتفاقات مينسك: "لا بد من القول بشكل مباشر إنه لم يكن هناك أي بعد شخصي في هذا الكلام، ولم أنتقل على مدى السنوات الطويلة إلى الانتقاد على المستوى الشخصي خلال أداء واجباتي الرسمية".

وتابع: "يكمن الأمر في أنه عندما نسمع من زعيم دولة تعليقات مثل "يعجبني ذلك ولا يعجبني ذاك" بخصوص اتفاقات أساسية حول علاقات بالغة الأهمية بين دول منها أوكرانيا نفسها، يبدو لي أن هذه هي صيغة غير مناسبة".

وشدد بوتين على أنه إذا تبنت دولة ما التزامات محددة تم توثيقها بقرار مجلس الأمن الدولي، يتعين على الجميع تطبيق هذه الالتزامات والاتفاق على كيفية فعل ذلك.

وأكد بوتين أن الرئيس الفرنسي ماكرون سيتواصل معه هاتفيا بعد مشاوراته الحالية مع الحكومة الأوكرانية والزملاء الأوروبيين والأمريكيين.

بوتين زيلينسكي الرئيس الأوكراني روسيا الرئيس الفرنسي ماكرون

ترشيحاتنا

الصحة تحذر الشباب.. 4 أشياء تسبب الجلطة المبكرة لديكم

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

تفاصيل زيادة أجور الموظفين والمخصصات المالية للتعيينات الجديدة أول يوليو

خبراء: 32% من حالات الجلطات والسكتات الدماغية سببها علاجات التخسيس الوهمية ..فيديو

روسيا تحذر أمريكا وحلفاءها من "مأساة" محتملة

عضو زراعة النواب يقدم حلولا لإنهاء أزمة التعدي على الأراضى الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة برقم الجلوس.. من هنا

قراران جمهوريان.. زيادة في رأس مال بنك التنمية الأفريقي

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

طبيب يزف بشرى: أوميكرون بداية نهاية فيروس كورونا في العالم ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

الشيكولاتة .. كيف تحولت من مشروب مر لأشهر حلوى فى العالم؟| نوستالجيا

لعبة وقلبت بجد.. الكُتاب يستخدمون الأغلفة الموازية للترويج لمؤلفاتهم في المعرض

3 أكواب يومية من القهوة تحمي من الموت المبكر

فيديو

تريند أغلفة موازية يثير رواد التواصل الاجتماعي للمشاركة.. ما القصة؟ "فيديو"

«منوّر يا سير».. مداخلة مجدي يعقوب «المزيف» تثير موجة سخرية وغضب «فيديو»

رحلة حول العالم.. "التعليم" تصدر قرارات عاجلة بشأن الفصل الدراسي الثاني

بعد ظهوره بشواطئ الغردقة.. كل ما تريد معرفته عن القاتل الكاذب وكيف تتعامل معه؟ "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

اﻟﻤﺰﻳﺪ