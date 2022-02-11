معبد دندرة يبوح بالمزيد من أسرار الفراعنة.. ظهور ألوان ونقوش وسراديب جديدة مبهرة.. فيديو

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار:

افتتاح سراديب ومشاهدة ألوان و نقوش جديدة لأول مرة بمعبد دندره

إزالة أعمال السناج تتم بمادة " مورا " بأيادى وجهود مصرية خالصة

افتتاح ممرات جديدة لذوى الهمم داخل المعبد خلال أيام للتيسير عليهم

معبد دندره يستضيف مهرجان فنى لمدة 3 أيام خلال شهر مارس القادم

يشهد معبد دندره خلال احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى مع بداية شهر مارس القادم، افتتاح أعمال ترميم تكشف عن ألوان ونقوش جديدة ترى النور لأول مرة بعدما غطاها السناج الأسود لمئات السنين، فضلاً عن عمل ممرات جديدة داخل المعبد لذوى الهمم لتيسير تنقلاتهم داخل المعبد بحرية، إضافة لتنظيم مهرجان فنى يشارك فيه عدد من كبار الفنانين خلال الأسبوع الأول من مارس القادم.. كل هذه التفاصيل فى تصريحات الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، لـ صدى البلد.

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ما يشهده معبد دندره من أعمال ترميم و إزالة للسناج والاتساخات التى تغطى جدران و أسقف المعبد ، جهد عظيم يتم من خلال أيادي مصرية خالصة، سوف ترى النور و يتم افتتاحها خلال مهرجان دندره المتزامن مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى فى الثالث من مارس، حيث يبذل شباب وفتيات الترميم جهداً كبيراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الخامسة مساءًا، بإشراف من الأثريين ، للانتهاء من أعمال إزالة السناج التى بدأت منذ فترة.

و تابع وزيرى ، أبنائنا المصريين المخلصين يعملون بإخلاص كبير لإظهار النقوش والألوان الفرعونية التى غطاها السناج والاتساخات على مدار القرون الماضية ،دون كلل أو ملل من كم الاتساخات و صعوبتها، باستخدام مادة تسمى "مورا" وهى مادة تحتوى على بيكربونات الصوديم معترف بها عالمياً ومن قبل اليونسكو و ترجع للإيطالى باولو مورا، مستخدمين فى ذلك عصا صغيرة وقطعة قطن لإزالة الاتساخات العالقة فى جدران المعبد.

و أضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن معبد دندره سوف يشهد لأول مرة خلال شهر مارس القادم، افتتاح سراديب وغرف جانبية تفتح لأول مرة، ونقوش و ألوان جديدة تظهر لأول مرة بقدس الأقداس، بعد إزالة السناج المتراكم فوقها منذ مئات السنين، و بعد أن كانت شبه مغلقة و مهملة لسنوات بعيدة، كما سوف يتم من خلال قطاع المشروعات بالوزارة إعداد وتأهيل المعبد لذوى الهمم من خلال ممرات تتيح لهم التجول بحرية تامة داخل أرجاء المعبد و الفناء الأول والثانى، وحتى قدس الأقداس بالمعبد.

و أشار وزيرى، إلى أن معبد دندره سوف يشهد تنظيم مهرجان بالتنسيق بين وزارتى السياحة والآثار و الثقافة ، يحمل اسم " مهرجان دندره" خلال أيام 3و4و5 مارس ، بالتزامن مع احتفالات محافظة قنا بعيدها القومى، يشارك به عدد من كبار الفنانين المحترمين لإحياء هذه الليالى لأهالينا من أبناء محافظة قنا ومشاركتهم احتفالاتهم بعيد قنا القومى، وخلال المهرجان سوف يتم الإعلان عن انتهاء أعمال الترميم وافتتاح السراديب للجمهور.

و أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأن معبد دندره من المعابد المصرية القوية والجميلة التى بنيت فى العهد اليونانى الرومانى والذى يحمل مزايا قد لا تتوافر فى أماكن أخرى، فهو المعبد الوحيد الذى تستطيع الوصول إلى سطحه و اعتلاء سلالم تصل بك حتى الروف بأعلى المعبد، فهو بجانب مبنى المعبد الضخم وما يحويه من أعمدة ونقوش وسراديب، تحيط به الكثير المعالم الأثرية الرائعة منها المشفى ، والبحيرة المقدسة، و منظر فريد لكيلوباترا و أنطونيوس.

وأكد وزيرى، بأن أعمال التطوير بمعبد دندره لا تتوقف كونه يستحق الاهتمام، و هناك محاولات مستمرة لإدراج المعبد على قائمة البرامج السياحية الخاصة بالشركات، ليكون ضمن الأماكن المقترح زيارتها خلال زيارات السياح لآثار منطقة جنوب مصر الزاخرة بالآثار، للوصول إلى أكبر عدد من الزيارات ، و إن كانت هناك أعداد لا بأس بها تأتى لزيارة المعبد.

ووجه الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر لكل الشباب والبنات العاملين فى مشروع ترميم معبد دندره، لما حققوه من نتائج مبهرة فى إزالة السناج، رغم صعوبة ما يواجهونه فى العمل و تكبدهم عناء السفر يومياً من مراكز محافظة قنا إلى معبد دندره، إضافة لرفضهم فى البداية ترك فاتورة تبين مجهودهم قبل وبعد، لحرصهم على عدم المتاجرة بأعمالهم واعتبار ذلك جزء من خدمتهم لوطنهم ، لكن نصحتهم بترك جزء بسط لإظهار مجهوداتهم و أعمالهم وما كان عليه المعبد من قبل وما وصل إليه الآن.

معبد دندره

معبد دندره

معبد دندره

معبد دندره

معبد دندره

معبد دندره



