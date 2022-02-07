عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث قنا تكشف غموض الجريمة.. تورط الزوجة وصديقين في ذبح شاب بالزراعات

المجنى عليه
المجنى عليه

بعد ساعات من ارتكاب الجريمة الغامضة وسط الزراعات بمركز فرشوط شمال قنا، التى راح ضحيتها عامل بوفيه شاب يتمتع بسمعة طيبة ويعرف الجميع عنه الكفاح والجد لتوفير لقمة عيش حلال لأسرته وطفلتها الصغيرة.

الزوجة وصديقا العمر وراء الطعنات الغادرة التى مزقت جسد المجنى عليه بلا رحمة أو شفقة ، التى سددها له الصديقان وسط الزراعات لتنتهى حياته فى الحال ليترك الأب الشاب طفلته التى لم تكمل عامها الأول.

 

بيطري قنا يضبط 96 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بشقة سكنية في قنا

 

الزوجة لأسباب غير معلومة حتى الآن ، اتفقت مع صديقى زوجها الشاب للتخلص منه، بعد عودته من عمله، فأحكم الصديقان سيناريو الجريمة وجرى تنفيذ مهمتهم وسط الظلام بناءًا على توصية الزوجة الغادرة.

ملامح الجريمة بدأت تتكشف مبكراً مع دموع التماسيح التى ذرفها أحد المتهمين خلال اللحظات الأولى للعثور على جثة المجنى عليه، حيث بالغ المتهم فى البكاء على جثة الصديق المغدور به ، ليكتشف الجميع أن الدموع لم تكن إلا جزء من سيناريو الجريمة لإبعاد أصابع الاتهام عنهم.

التحقيق مع الصديق الأول كان بداية الخيط الذى فك غموض الجريمة البشعة ، لتزداد بشاعة وغدر الجريمة بأنها تمت بتوصية من زوجته و بالشراكة مع صديق آخر.

وكان أهالى بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط ، شمال قنا ، عثروا يوم السبت الماضى، على جثة شاب مذبوح بصورة بشعة، وسط الزراعات بالقرية ، و جرى إخطار مركز شرطة فرشوط ، بالعثور على جثة كريم حامد عبدالراضى ٢٧ عاماً ، مذبوحاً و مطعوناً بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

قنا فرشوط قتل شاب عامل بوفيه وسط الزراعات

موضوعات متعلقة

استرداد 48 ألف متر مبانى و3 أفدنة زراعية من أراضى الدولة بقنا

الحماية المدنية تنتشل جثتين أسفل عقار منهار فى نجع الجامع بقنا

ترشيحاتنا

موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.. قناة مفتوحة تعلن إذاعتهما

رئيس الوزراء يشدد على توافر السلع الاستراتيجية واستعدادات استقبال شهر رمضان

هل شقق الإيجار عليها زكاة وكم مقدارها؟.. الإفتاء تجيب

لردع روسيا.. ألمانيا تعزز وجودها العسكري في ليتوانيا

إعلان حرب.. الجيش الروسي يتحرك باتجاه أوكرانيا

الدولار يواصل الاستقرار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس السنغال يصدر قرارات تاريخية بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

بيان رسمى خلال ساعات بعد تشريح جثة ريان لمعرفة سبب الوفاة.. تفاصيل

نطق كلمة واحدة قبل الوفاة.. لماذا تم تشريح جثة الطفل ريان ؟

لحظة وصول جثمان الطفل ريان لأداء صلاة الجنازة

ميتا فيرس تعتذر لفتاة تعرضت لاغتصاب من 3 شخصيات على موقعها |تفاصيل

قناة مصرية تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في تصفيات المونديال الشهر المقبل

48 ساعة .. الأرصاد : ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة والقاهرة تسجل 22

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعبو الأهلي يودعون أسرهم أمام مطار القاهرة قبل السفر إلى الإمارات.. صور

بعد خطفه الأنظار فى البحث عن علا ..هل أحمد نجل طارق نور؟

كنتوا رجالة وشرفتونا.. رسائل تحفيزية لمنتخب مصر.. وكأس العالم حلم المصريين

مواجهة مثيرة تجمع الصديقين بلقاء مصر والسنغال..ماذا يحمل صلاح وماني في جعبتيهما؟

فيديو

محمد رمضان يطرح أغنية “باى باى ثانوية”.. فيديو

بتر ساقه.. تهديدات جديدة لأسرة الطفل فواز القطيفان

طلق كريمة مختار لسبب غريب .. معلومات لأول مرة عن نور الدمرداش

إدعيلها .. شاهد رد مبروك عطية على رجل تسبب في وفاة والدته

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

اﻟﻤﺰﻳﺪ