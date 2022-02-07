مباحث قنا تكشف غموض الجريمة.. تورط الزوجة وصديقين في ذبح شاب بالزراعات

بعد ساعات من ارتكاب الجريمة الغامضة وسط الزراعات بمركز فرشوط شمال قنا، التى راح ضحيتها عامل بوفيه شاب يتمتع بسمعة طيبة ويعرف الجميع عنه الكفاح والجد لتوفير لقمة عيش حلال لأسرته وطفلتها الصغيرة.

الزوجة وصديقا العمر وراء الطعنات الغادرة التى مزقت جسد المجنى عليه بلا رحمة أو شفقة ، التى سددها له الصديقان وسط الزراعات لتنتهى حياته فى الحال ليترك الأب الشاب طفلته التى لم تكمل عامها الأول.

الزوجة لأسباب غير معلومة حتى الآن ، اتفقت مع صديقى زوجها الشاب للتخلص منه، بعد عودته من عمله، فأحكم الصديقان سيناريو الجريمة وجرى تنفيذ مهمتهم وسط الظلام بناءًا على توصية الزوجة الغادرة.

ملامح الجريمة بدأت تتكشف مبكراً مع دموع التماسيح التى ذرفها أحد المتهمين خلال اللحظات الأولى للعثور على جثة المجنى عليه، حيث بالغ المتهم فى البكاء على جثة الصديق المغدور به ، ليكتشف الجميع أن الدموع لم تكن إلا جزء من سيناريو الجريمة لإبعاد أصابع الاتهام عنهم.

التحقيق مع الصديق الأول كان بداية الخيط الذى فك غموض الجريمة البشعة ، لتزداد بشاعة وغدر الجريمة بأنها تمت بتوصية من زوجته و بالشراكة مع صديق آخر.

وكان أهالى بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط ، شمال قنا ، عثروا يوم السبت الماضى، على جثة شاب مذبوح بصورة بشعة، وسط الزراعات بالقرية ، و جرى إخطار مركز شرطة فرشوط ، بالعثور على جثة كريم حامد عبدالراضى ٢٧ عاماً ، مذبوحاً و مطعوناً بعدة طعنات متفرقة بالجسم.