بيطري قنا يضبط 96 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر

واصلت مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والاسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التى لا تصلح للاستهلاك الآدمى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .



قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، إن الحملة التى شنتها المديرية بمركز قنا نجحت فى تحرير ٧ محاضر مخالفة بإجمالى وزن ١٠٤ كجم منها ٩٦ كجم لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و ٨ كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر.

و أشار محافظ قنا ، إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم .

و أكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى بـ قنا ، بأن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو مادياً .

يذكر أن محافظة قنا ، تشن حملات دورية لمواجهة كافة أنواع الغش فى المنتجات و السلع المختلفة بالأسواق ومنافذ البيع المنتشرة بمراكز المحافظة.