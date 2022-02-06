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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"الحماية المدنية" تسيطر على حريق بشقة سكنية في قنا

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ قنا ، من السيطرة على حريق اندلع فى شقة سكنية بقرية المحروسة في مركز قنا.

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا باندلاع حريق فى شقة سكنية بشارع النقطة القديم بقرية المحروسة، دون أن يسفر عن وقوع أى إصابات بين المواطنين.

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السيطرة على الحريق

من جانبها دفعت إدارة الحماية المدنية بقنا برئاسة العقيد حسين صلاح وكيل الإدارة، بـ ٣ سيارات إطفاء للتعامل الفورى مع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده لبقية الشقق المجاورة.

 

وتبين أن الحريق تمكن من إحداث تلفيات كبيرة بالشقة المحترقة، دون أن يسفر عن وقوع أى ضحايا أو مصابين فى الحريق.

 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنا الحماية المدنية المحروسة حريق شقة سكنية

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