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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحماية المدنية تنتشل جثتين أسفل عقار منهار فى نجع الجامع بقنا

منزل منهار.. أرشيفية
منزل منهار.. أرشيفية

 

تمكنت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بـ قنا ، من انتشال جثتى سيدتين ، من تحت أنقاض منزلهم المنهار بنجع الجامع فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا .

 

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد بانهيار منزل فى نجع الجامع بقرية السمطا، نتج عنه وفاة سيدتين تحت أنقاض المنزل.

 

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دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة ، و العقيد حسين صلاح، و كيل الإدارة، بقوات  وسيارات الإنقاذ النهرى للتعامل الفورى مع الموقف .

 

و تمكنت قوات الإنقاذ البرى، بقيادة النقيب  اسلام خليل و النقيب جمال الشافعى، والقوة المرافقة من وحدة نجع حمادى، من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض.

 

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

 

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

قنا دشنا السمطا نجع الجامع انهيار منزل جثتين الحماية المدنية

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