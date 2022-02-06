الحماية المدنية تنتشل جثتين أسفل عقار منهار فى نجع الجامع بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بـ قنا ، من انتشال جثتى سيدتين ، من تحت أنقاض منزلهم المنهار بنجع الجامع فى قرية السمطا التابعة لمركز دشنا .

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد بانهيار منزل فى نجع الجامع بقرية السمطا، نتج عنه وفاة سيدتين تحت أنقاض المنزل.

دفعت إدارة الحماية المدنية برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة ، و العقيد حسين صلاح، و كيل الإدارة، بقوات وسيارات الإنقاذ النهرى للتعامل الفورى مع الموقف .

و تمكنت قوات الإنقاذ البرى، بقيادة النقيب اسلام خليل و النقيب جمال الشافعى، والقوة المرافقة من وحدة نجع حمادى، من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض.

فيما دفع مرفق اسعاف قنا ، بسيارتى إسعاف لنقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.